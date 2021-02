Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice, Mohamed Houdoud, a révélé, hier, que 389 cas liés aux agressions de médecins ont été enregistrés depuis le déclenchement de la Covid-19 dont 135 médecins violentés à l'intérieur des hôpitaux. La justice a statué dans 349 cas liés à des agressions contre des professionnels de la santé et des poursuites ont été engagées contre 477 personnes. 375 des mises en cause ont été condamnées et 45 seulement ont bénéficié de l'innocence.