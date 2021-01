Le fondateur du groupe Las Vegas Sands, Sheldon Adelson, mort dans la nuit de lundi à mardi, était un pilier financier du parti républicain ainsi qu'un partisan acharné du président américain Donald Trump et du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Il a été emporté à l'âge de 87 ans des suites d'un cancer et «sera inhumé en Israël». Le magnat des casinos, dont le groupe employant 50.000 personnes détient, notamment deux luxueux complexes hôteliers sur le Strip de Las Vegas -- The Venetian and The Palazzo -- et des casinos à Macao et Singapour, avait très largement oeuvré en faveur du président républicain. Il avait farouchement combattu la politique du président Obama, avant de devenir, en 2016, le principal donateur de la campagne électorale de Trump et de lui renouveler son soutien en 2020. Début décembre 2020, le New York Times rapportait que Sheldon Adelson et sa seconde femme, Miriam, avaient dépensé près de 220 millions de dollars pour l'élection. Outre les donations au parti républicain, Adelson et sa femme ont créé la Fondation Adelson dont, «le but principal» est «de renforcer l'Etat d'Israël et le peuple juif», selon leur site Internet. Il n'a jamais caché son opposition à la solution à deux Etats israélo-palestiniens. Son père, d'origine juive d'Ukraine et de Lituanie, était chauffeur de taxi. Sa mère, tenancière d'un atelier de tricot, avait, elle, immigré d'Angleterre.