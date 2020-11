La Confédération des industriels et des producteurs algériens (Cipa) et la société Terra Sola-Algérie (TSA) ont signé un protocole d'entente portant sur le développement de la coopération industrielle dans le domaine des énergies renouvelables. Ce protocole d'accord a été paraphé, lundi dernier à Alger, par le président de la Cipa, Abdelawab Ziani, et le directeur général de TSA, Belkacem Haouche, également membre du conseil d'administration du groupe suisse-allemand «Terra Sola», note la même source. En vertu de ce document, «TSA s'emploiera à oeuvrer à l'émergence d'une industrie solaire nationale pérenne, conformément à l'esprit du plan d'action du gouvernement dans son segment relatif à la transition et l'efficacité énergétique». Ainsi, TSA s'engage, notamment grâce à ses contrats qu'elle détient avec de grands instituts mondiaux de certification, à aider les opérateurs algériens de la filière solaire à certifier les composants de leurs industries photovoltaïques, et à assurer un transfert du savoir et de la technologie.