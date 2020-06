L'entreprise de gestion du tramway d'Oran «Setram» a mis en place un dispositif pour la gestion du flux des voyageurs en cas d'un éventuel déconfinement. Ce dispositif repose sur la réduction du nombre des passagers assis et debout. Il consiste à indiquer à chaque voyageur sa place, avec un marquage qui respecte la distanciation sociale, afin d'éviter le contact entre les passagers et ce, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Ces mesures exigent de réduire le nombre de passagers assis de 50% et ceux debout de 75%. Les agents seront, par ailleurs, mobilisés à l'intérieur des rames et au niveau des stations pour veiller au respect de ce dispositif. La «Setram», dont les trains sont à l'arrêt depuis le début du confinement décidé par les pouvoirs publics comme mesure de lutte contre la propagation du

Covid-19, se prépare au déconfinement probable et veille à mettre en place les dispositions nécessaires en prévision d'un éventuel déconfinement une fois décidé par les hautes autorités de l'Etat.