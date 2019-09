L’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger organise les portes ouvertes, à destination du public algérois désireux de se rapprocher de la structure et de se renseigner sur la dynamique de l’institution et les différents projets culturels qu’elle propose. Depuis sa création en 1998, l’établissement Arts et Culture propose à son public différents programme. C’est dans une optique de visibilité et de transparence quant à sa politique que l’établissement lance ses journées portes ouvertes afin de rapprocher les citoyens des coulisses de son travail. Il est à noter par ailleurs, que les portes ouvertes de l’établissement Arts et Culture se dérouleront sous forme de journée d’information le vendredi 20 septembre à la forêt de Bouchaoui à partir de 14 h.