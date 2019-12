Lundi 2 décembre 18h00 : vernissage de l’exposition photographique « Poésie citadine, photographier la rue en Algérie», d’Emeline Laurens, en présence de l’artiste.

Samedi 7 décembre à 16h00 : conférence de François Dosse intitulée « La saga des intellectuels français ». François Dosse est historien et biographe de nombreuses figures intellectuelles (Certeau, Deleuze, Nora).

Du 7 au 10 décembre : masterclasse de la chanteuse lyrique Amel Brahim-Djelloul et de la pianiste Anne Le Bozec. Masterclasse à destination de 20 étudiants en chant lyrique et en piano.

Lundi 9 décembre à 19h30 : récital de Amel Brahim-Djelloul et Anne Le Bozec.

Samedi 14 décembre à 16h00 : projection du film « Chrétiens d’Algérie », de Jean Dulon, en présence du réalisateur.

Mardi 17 décembre à 18h00 : conférence de Laurent Ballesta

« Fonds marins, entre richesses et vulnérabilités ».

Laurent Ballesta est plongeur professionnel, détenteur de nombreux records, mais également photographe reconnu et biologiste.