Dans le magazine français Le Courrier de l'Atlas, l'acteur et réalisateur algéro-français Lyes Salem a confié que Djemel Barek était «Très malade depuis trois ans, il ne s'est jamais plaint et gardait le sourire. C'était un guerrier». Et de témoigner: « Je l'avais rencontré en 2005 lors du tournage de Munich où il avait obtenu un petit rôle. On est devenu très copain et j'ai tout de suite eu envie de bosser avec lui. Djemel Barek était d'une douceur absolue et en même temps, il avait une autorité naturelle. Dans la vie, il était tellement proche des gens. Il était très aimé. Pour moi, c'était un frère de cinéma. Dans la vie, Djemel Barek était tellement proche des gens.» On se souvient en effet que Djemel Barek avait joué dans le film de Lyes Salem l'Oranais et puis deux ans plus tard, dans le même feuilleton algérien El Khawa 2 (2017), où ils avaient partagé l'affiche et,notamment avec l'acteur et metteur en scène algérien Idir Benaibouche qui confie sur facebook sa grande peine en ces termes: «À Dieu mon frère Djemel Barek, toi l'homme stoïque, toi qui m'as beaucoup aidé qui m'as appris des choses dans ce métier et dans la vie surtout, aujourd'hui tu vas te reposer définitivement en paix je t'aime khouya la3ziz!».

De nombreux témoignages sur la Toile

Les Algériens se souviendront aussi de lui puisqu'il avait aussi interprété le rôle d'un chef contrebandier de la mafia, vendeur de drogue et père de famille dans le feuilleton algérien à succès, «Ouled Lehlal» qui a marqué le mois de Ramadhan de 2019. Beaucoup de témoignages d'afflcition ont vite fait d'animer la Toile dont celui de la réalisatrice Baya Kasmi réalisatrice qui affirme: «Djemel Barek, tu es l'homme élégant, généreux, fidèle, bienveillant. Dans ton regard toujours la chaleur, la curiosité, toujours la tendresse espérée. Toi, occupé à tisser des liens entre tes amis, à faire vivre des personnages avec grâce, à faire attention aux autres, tu étais malade et logiquement tu faisais tout pour que ça ne pèse jamais sur les autres, sur la joie, sur la vie... Aujourd'hui j'ai le coeur lourd de ton absence, des années de vie heureuse et de tout l'amour que l'univers te devait encore... Djemel... Pensées tendres à ses enfants qu'il aimait tant.»

Une riche filmographie

Pour rappel, Djemel Barek s'est installé en France dans les années 1980. Il a commencé dans le théâtre en jouant dans les pièces de Robert Hossein et Michel Georges. Pour les Français il est celui qui joue le père du brigadier-chef Medhi Badou (Ali Marhyar) dans la série «Candice Renoir», diffusée sur France 2. Aussi, à la télévision, l'acteur a enchainé beaucoup de séries et de films. Au total, il compte à son actif une soixantaine de films, des dizaines de longs métrages, mais aussi des courts métrages et séries. En 2019, il apparaît dans le film «Le Grand Bazar», une comédie familiale dans laquelle il interprétait le beau-père de Grégory Montel, sur M6, dans la fiction de France 2, «Souviens-toi de nous» mais aussi dans «Ramdam», un téléfilm diffusé sur Arte fin mai 2020 avec Lyes Salem. Djemel Barek était aussi présent dans la première saison du «Bureau des légendes» et dans « Carlos». Depuis 1999, il a pris part à de grands film français et étrangers. On citera notamment «Munich» de Steven Spielberg, «Des hommes libres» de Ismaël Ferroukhi, ou encore «Les Revenants» film fantastique du réalisateur français Robin Campillo. En plus de sa riche carrière, l'acteur était très apprécié dans le milieu audiovisuel et cinématographique eu égard à sa grande sympathie. Homme affable et généreux, il n'hésitait pas à prodiguer des conseils professionnels à tous ceux et celles qui (elles) voulaient embrasser le métier d'acteur. RIP Djemel Barek!