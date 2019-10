Le sort du douanier de l’aéroport d’Alger dont le tort était de filmer des personnalités de passage par le lieu est enfin connu. Le juge s’est donc prononcé : un an de prison ferme et 100 000 dinars d’amende, pour celui qui s’est défendu en déclarant ne vouloir nuire à personne. Pour rappel, le procureur de la République près le tribunal de Dar El Beida avait requis 3 ans de prison et 200 000 dinars d’amende. Le magistrat avait également exigé un million de dinars au titre du dommage moral pour chacun des membres du couple. Lors de son audition, le nommé Ayoub Nacerddine avait déclaré qu’il n’avait nullement l’intention de faire du mal aux personnes filmées. Il dira encore que son but était seulement de cumuler des vues sur sa page Facebook, qu’il avait créée spécialement pour cela, afin de faire le buzz sur Internet. L’argument n’a finalement pas convaincu le juge car ces images et vidéos auraient été trouvées sur des pages Facebook européennes « spécialisées dans l’extorsion et le chantage ». On peut dire que la sentence du juge concernant Ayoub Nacerddine aurait pu être beaucoup plus lourde compte tenu des faits reprochés ! Massiva Zehraoui