Avec «De ruines et de gloire», l'écrivain Akli Tadjer qui nous a fait l'amabilité, mieux,le cadeau de nous envoyer, depuis la France, son dernier roman, publié aux éditions Les Escales, vient de clôturer une très belle saga d'une trilogie des plus passionnantes. «Il y a eu «D'amour et de guerre» traçant le destin d'un jeune soldat colonial arraché à sa Kabylie, en 1939, pour défendre une liberté française qu'on lui déniait chez lui. «D'audace et de liberté» racontait, l'après-guerre, période peu évoquée dans les romans et pourtant essentielle car, au-delà du bouleversement des frontières, c'est surtout un bouleversement dans la tête de tout ces soldats issus des colonies qui, désormais eux aussi, veulent être libres, libres comme des Français» soutient l'auteur Akli Tadjer qui souligne: «Avec ‘' De Ruines et de Gloire', il est question des derniers feux de la guerre d'Algérie. L'OAS et le FLN se livrent une guerre sans merci. Adam jeune avocat idéaliste rêve de mettre son talent au service de l'indépendance de son pays. Mais la première grande affaire qu'on lui confie est la défense d'une jeune femme engagée pour l'Algérie française, soupçonnée d'être à l'origine de l'émeute qui a fait des dizaines de morts européens à la suite d'une manifestation organisée par l'OAS».

Ils ont le même âge, 24 ans, ils vivent dans le même pays, mais ne se voient pas le même avenir. «Es,t--ce possible de réconcilier les contraires?» se demande Akli. Livre très émouvant, «De Ruines et de gloire» est en fait un livre à réflexions d'abord en plus d'être un livre d'amour qui coule à travers les lignes, que ce soit pour la mère patrie ou de l'autre, son père, son fils ou sa femme...

Se faire confiance et s'aimer

Roman complexe, cette fois il est question du fils d'Adam, ayant grandi et devenu ainsi avocat. Apres avoir vécu en France, les voila en Algérie, à nouveau. Algérie mars 1962, malgré le cessez-de-feu décrété par De gaulle, les affrontements entre les tenants de l'Algérie française et indépendantistes du FLN se poursuivent. Adam EL Hachemi Ait Amar reçoit enfin une affaire qu'li pense va l'aider à affirmer statut, lui l'Arabe ayant appris à lire et écrire, mu par le devoir de défendre son pays. Au bureau où il travaille, il fait connaissance d'Irene la secrétaire, une Grecque avec laquelle il noue une certaine relation amoureuse, sans en être vraiment amoureux,. Comme son père, jadis ayant aimé Zina, son seul unique amour de sa vie, Adam, le jeune avocat a, lui aussi, connu un grand amour déchu, en la personne de Bahia, perdu de vue, durant ce funeste 11 octobre 1961..Rentré s'installer à Alger avec son père, il a la tête toujours fourrée dans des dossiers inutiles jusqu'à sa rencontre avec mademoiselle Emilienne Postorino qui va, malgré toutes les différences qui les séparent, lui faire reconsidérer les choses de la vie. Cette femme ne veut pas quitter l'Algérie qu'elle considère mordicus comme son pays.

Eveiller les consciences

Adam va, pourtant, petit à petit s'attacher à elle. La raison? Il dit comprendre «les gens déracinés»...En France, Emilienne n'aura pas sa place autant qu'elle rejette les Algériens en Algérie. Quelle solution pour cette jeune femme dont Adam va prendre pourtant en compassion et décide de la défendre jusqu'au bout...roman psychologique, où l'humain est placé au coeur de l'histoire, «De Ruines et de Gloire» est à l'image de ses précédents, percutant, qui, décidément dénonce encore le gâchis engendré part les guerres... Akli Tadjer contribue à éveiller les consciences et nous pousser vers une certaine logique inéluctable, loin des guéguerres fratricides, inutile tellement simple de nos jours, mais permet de nous élever vers notre humanité. Akli Tadjer plaide pour la paix et pour cela il tente toujours de se mettre dans la peau de l'Autre et le comprendre. Ecriture simple et incisive à la fois, l'auteur nous sert un récit marqué par de nombreux soubresauts tragiques et de relents historiques dramatiques. Akli Tadjer nous sert aussi une surprise des plus inattendues à la fin du livre, dont il faudra dévorer entièrement pour prétendre accéder à cette fin plutôt positive. Un joli happy end clôt en effet ce roman après avoir fait connaître à ses personnages les pires et âpres moments de sauvagerie, entre tourments inéluctables et joie et délivrance. Eloquent est le titre de ce nouveau roman, qui en dépit de tout, il est là pour nous rappeler que les chiffres et les horreurs ne s'effacent pas. Et qu'une guerre même la plus honorifique laisse des traces et provoque irrémédiablement des victimes, de quel côté ou l'on se place.....Intéressant à lire, «De Ruine et de Gloire» vous plongera dans la complexité d'une époque dans un pays en plein chaos, mais dans lequel des gens continuent à vivre malgré tou, à sortir pour guérir leur bleue à l'âme, à aimer, à écouter de la musique pour oublier et à prendre des risques des plus fous...