Nommé aux Oscars et récipiendaire d'un nombre considérable de prix, le dernier film de la réalisatrice tunisienne, Kaouther Ben Hania a été projeté le samedi, 27 avril dernier, à la salle du théâtre régional Azzedine - Mejdoubi, dans le cadre du festival d'Annaba du film méditerranéen dans la section «La perle de la Méditerranée». Aprés une belle participation au festival de Cannes, l'année dernière et un très joli parcours sans faute dans les festival et une nomination aux Césars, le voila enfin qui débarque en Algérie. Un film coup de poing! Un film saisissant qui bouleverse tant par le propos du film que par son dispositif qui sort du commun. Ce film ovni est en fait un docu-fiction qui raconte la sombre et triste histoire d' Olfa et ses quatre filles. Nous sommes en pleine période post-Ben Ali et la révolution du Jasmin, quand Olfa voit ses deux aînées disparaître suite à leur ralliement au groupe islamiste Daech en Libye. La réalisatrice Kaouther Ben Hania lui propose de faire appel à deux actrices pour évoquer leur histoire dans une reconstitution aux côtés de ses deux filles cadettes restées au foyer..Pour sa part, Olfa est campée par Hind Sabri afin de raconter les moments difficiles par lesquels est passée la mère et comprendre sa situation en tant que femme. L'on apprend que cette dernière avait été sévère envers ses filles car éduqueé avec des valeurs conservatrices. Olfa, mère poule a dû se battre très jeune pour se défendre, en se déguisant même comme un garçon. Sa nuit de noces tournera carrément à la rixe avec son mari car elle refusa de se laisser faire et sera poussée à se battre avec son mari. Dans des scènes de reconstitution, l'on découvre ainsi Hind Sabri frapper violemment sa fille jusqu'au sang, comme elle le fera avec son mari, avec lequel elle finira par divorcer. Ce film qui est en compétition aux Oscars dans la catégorie «meilleur film documentaire», évoque en filigrane les raisons probables qui ont poussé les deux filles aînées à fuir la maison et partir rejoindre les camps de Daesh. ici, la réalisatrice réussit à faire se rencontrer dans une infinie tendresse la mère avec des actrices mais aussi ses deux filles avec ces dernières pour incarner avec brio cette histoire qui nous est livrée avec sensibilité dans un magnifique tableau de sororité et de bienveillance dans le filmage. Kaouther Benhania dresse un dispositif tel qu'il est non seulement intéressant à suivre et à écouter mais aussi à regarder grâce à un cadrage des plus minutieux, qui côtoie les visages et rappelle les plans des grands cinéastes du monde. la réalisatrice n'est jamais loin, par le son et l'ombre. C'est sans doute pour toutes ces raisons que ce film a abouti à sa sélection aux Dscars et que les médias et le public en Parlent autant car il ne peut laisser de marbre! «Les Filles d'Olfa» de Kaouther Benhania est un film qui transcende le réel pour arriver à l'universel tout en s'appuyant sur le sort d'une seule famille et sa relation avec la société.

Le film évoque aussi moult sujets comme le rapport au corps de la femme et la montée de l'extrémisme en Tunisie. La fiction n'est que le pendant de la partie documentaire quand le témoignage devient insupportable. La marge entre les deux s'annule presque quand on oublie qui et qui dans le film pour s'intéresser qu'a cette histoire tragique de ces filles et leur mère courage qui se livre sans concession entre fragilité, culpabilité, force de caractère et timidité face à la caméra. Un film qui donne à réfléchir et à méditer. Le cinéma fait oeuvre utile ici, en remplissant entièrement son rôle, celui de la magie de capter les regards et faire naître des émotions au sein des spectateurs grâce à un esthétisme qui se veut entièrement au service du propos!