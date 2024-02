Percussionniste émérite, il a joué avec la plupart des groupes algériens. Qui ne connaît pas Abdelhakim Ait-Aissa? Ce percussionniste talentueux, au sourire solaire, qui voue une passion immodérée aux rythmes maghrébins, ouest fricains et afro-cubains? Après une longue et riche carrière d'une vingtaine d' années au compteur, Abdelhakim Ait-Aissa a choisi de faire un break et se lancer dans la composition et la création pour donner naissance à «Steps» ou «étapes», un album complètement autoproduit, réalisé librement et enregistré entre 2020 et 2023. Mais, avant cela, l'artiste se voulant plus discret se transformant en professeur, a permis de donner des cours et assurant aussi des ateliers, à celui qu'il voulait apprendre la musique. L'artiste donnait ainsi des cours tout en composant car la musique est plus forte que tout et coule dans ses veines. Le voila ainsi qu'il nous concocte un EP de sept titres originaux qui s'articulent autour des percussions qu'il affectionne le plus: cajon, derbouka, shakers, congas et tbel y réalisent un singulier ballet. «Parfois entraînante, d'autres fois envoutante ou festive, la musique de Abdelhakim est avant tout un éloge au rythme et à l'universalité.» nous indique-t-on. Pour donner vie à cet album, Abdelhakim s'entoure d'excellents musiciens algériens, et l'enregistrement se fait grâce à un line up fantastique, comprenant neuf des meilleurs musiciens que compte l'Algérie, qu'ils soient établis au pays ou en Europe et aux Amériques. On notera à la guitare Nazim Mohammedi, Amine Merahba, Yanis Djama Nadjib Gamoura, Abdelhak Benmedjbari et Samy Guibouba, à la basse: Samy Guibouba, Abdelhak Benmedjbari et Nadjib Gamoura, au saxophone Arezki Bouzid (AKI) et Hacene Zemrani. Un tout premier projet musical personnel bien abouti mêlant, la virtuosité rythmique à la beauté de la mélodie....Ã noter que «Steps» sortira ce 15 février 2024 et sera disponible sur toutes les plates-formes de téléchargement. «Abdelhakim's Steps se présente comme une oeuvre riche et diversifiée, explorant divers aspects de la culture et de la musique, le tout autour des rythmes et des percussions. Chaque titre est une pièce unique du puzzle artistique, contribuant à l'ensemble harmonieux de l'album.» nous apprend -on. «Motherland» comme son nom l'indique rend un vibrant hommage à la terre mère et à l'incroyable «Afrobeat» de Fela Anikulapo Kuti. «Mother's Legacy» sert de trait d'union entre l'héritage musical africain du Nord et l'esprit d'improvisation hérité des pionniers du jazz américain. C'est une fusion créative qui transcende les frontières musicales. «Our Beloved» offre un hommage joyeux au meilleur des hommes, une célébration musicale de la grandeur humaine et des qualités les plus nobles de l'âme. «Spiritual Maghreb» est une oeuvre d'inspiration aussi riche et colorée que la spiritualité maghrébine elle-même. La musique capture la profondeur des expériences spirituelles de la région. «Steps» nous guide à travers les chemins de l'improvisation, invitant à une exploration musicale spontanée et captivante. «Tajmaât» se présente comme une allégorie de l'agora villageoise, un espace où les échanges oraux ancestraux aboutissent des décisions cruciales qui guident la vie sociale. Enfin, «Transe» conclut l'album en suggérant que le lâcher-prise peut conduire à la transcendance. C'est une invitation à s'immerger dans l'expérience musicale et à laisser la musique emmener l'auditeur vers des hauteurs inexplorées de l'âme. Chacun de ces titres apporte une nuance unique à l'album, créant une expérience musicale complète qui célèbre la diversité culturelle, l'héritage musical et l'expression artistique authentique.» peut on lire sur le dossier de presse. Un challenge réussi pour cet amoureux du tempo!