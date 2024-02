Il est des artistes qui travaillent dans l'ombre, pour mieux briller par la suite. C'est le cas de Mehdi Hachid qui a permis a son art d'évoluer ces dernières années en choisissant une trajectoire assez inattendue. Photographe à la base, Mehdi Hachid amoureux de l'espace en mouvement et de l'image, a vite fait de devenir artiste visuel, confiant par moment son talent au domaine de la scénographie. Doué d'un imaginaire débordant, l'image statique devient vidéo et l'environnement, un terreau de réflexions à caractère expérimental. D'ici à là, il y a qu'un pas que Mehdi Hachid a su franchir allégrement et quel pas! L'artiste vient de commettre récemment une oeuvre majeure, voire magistrale qui marque un tournant décisif dans sa carrière en prenant part au mois de janvier dernier, en Turquie, à la biennale du design méditerranéen. Notre jeune artiste algérien a de quoi rougir de fierté, puisque son installation sculpture baptisé «Waiting For Noah» était l'un des temps forts de la dernière biennale de design méditerranéen à Izmir. «Il s'agissait de ma toute première Biennale à l'international, et je suis très honoré d'avoir pu présenter mon travail dans le cadre prestigieux de cette rencontre réunissant 23 artistes du Bassin méditerranéen» fait- il savoir.

La tragédie d'une traversée périlleuse

Et de faire remarquer: ««Évoquant par un bateau déstructuré la tragédie d'une traversée périlleuse, cette oeuvre est la première d'un cycle artistique que je consacre aux enjeux humanitaires et environnementaux de la Méditerranée. Car au-delà de la crise migratoire, c'est toute la Méditerranée qui est aujourd'hui en péril: raréfaction des ressources, pollutions, réchauffement climatique, disparités Nord-Sud.»À propos de son ambition, l'artiste indique qu'il s'agit «de sensibiliser à ces défis par une série d'installations interpellant à la fois l'intellect et les émotions. Qu'il s'agisse des migrants fuyant la misère, des pêcheurs privés de leurs moyens de subsistance ou des écosystèmes marins mis en danger, mon travail interroge ce qui nous lie ou nous sépare autour de ce bassin commun.». À noter que «Waiting for Noah» est le premier jalon dans cette réflexion fait savoir l'artiste. «Je vous tiendrai informés des prochaines étapes de ce cycle méditerranéen, sur lequel je travaille activement.» confie t-il. Conçu comme un reste de bateau flottant, surélevé, avec quelques morceaux gisant ça et là en l'air, cette sculpture a de quoi surprendre les visiteurs, qui ne qu'être captivés par cette gigantesque installation. Cette dernière, nous apprend-on tend à explorer avec sensibilité le problème pressant de la migration clandestine en Méditerranée, une question humanitaire déchirante qui continue de marquer notre époque.

Une atmosphère émotionnelle puissante

Une oeuvre qui trouve ancrage dans l'inspiration de l'artiste puisé dans les diverses histoires tragiques, qui mènent des gens au péril de leur vie dans ces vagabondages voyage à risquer leur vie en pleine mer de la Méditerranée. des êtres qui partent en mer au péril de leur vie tenter leur chaque ailleurs... «En attendant Noé», a forcément un caractère biblique mais aussi un relent existentialise, puisque elle nous fait penser aussi à cette célèbre oeuvre théâtrale «En attendant Godot...Entre ciel et mer, l'appel du sauveur trouvant souvent lettre morte à ses cris!. Un travail colossal que vient de réaliser Mehdi Hachid illustré par cette sculpture qui impose le respect, tant par le volume que par la démarche esthétique assez soutenue. Une oeuvre qui se veut à la fois belle et fragile, preuve patente de cette chape de plomb très forte qui domine au-dessus des hommes, tellle cette main tendue vers l'invisible qui ne dit pas son nom, vouée au funeste destin. «En attendant Noé» «se veut ainsi plus qu'une exposition artistique «un vibrant appel à la conscience collective, une réflexion sur la condition humaine et un hommage poignant à ceux dont les histoires restent souvent dans l'ombre.» estime l'artiste. Et d'ajouter: «Cette exposition propose une expérience visuelle et émotionnelle immersive, guidant les visiteurs à travers deux univers artistiques distincts mais complémentaires. «Les oeuvres révèlent un équilibre délicat entre complexité assumée et abstraction minimale, reflet artistique de la dualité inhérente à la migration clandestine. À travers chaque oeuvre, le spectateur est invité à explorer les nuances de l'espoir et de la tragédie, de la vulnérabilité et de la résilience. L'oeuvre cherche à transcender les frontières, tout comme les vagues de la Méditerranée ne connaissent pas de limites.». À propos de sa méthodologie de travail, Mehdi Hachid dit: «Les matériaux choisis, la technique artistique déployée et l'accrochage réfléchi des oeuvres se conjuguent pour créer une atmosphère émotionnelle puissante. Chaque élément de l'exposition est une invitation à une réflexion profonde et à l'empathie envers ceux qui entreprennent ces voyages incertains à la recherche d'une vie meilleure». Et de conclure: ««En attendant Noé» n'est pas seulement une collection d'oeuvres, mais un appel urgent à la solidarité et à la compréhension, invitant les visiteurs à se connecter avec la complexité des histoires humaines qui se déroulent au-delà des horizons visibles.»