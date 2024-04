Le projet de relance du Fonds de soutien à la presse a été l'un des principaux points abordés lors de la dernière rencontre ayant réuni le ministre des Finances, Laâziz Faid, et le ministre de la Communication, Mohamed Laagab. C'est ce qui ressort du moins d'un communiqué sanctionnant le conclave.

Un dossier important qui, faut-il le souligner, jouit d'une importance capitale au plus haut sommet de l'État. C'est l'un des voeux du président Tebboune. Le chef de l'État avait en effet décidé décembre dernier de charger le ministre de la Communication et la direction de la communication à la présidence de la République, d'élaborer «une étude pour la relance du Fonds d'aide à la presse. Il s'agit de l'une des mesures décidées au profit des médias nationaux, sous forme d'aide indirecte.

L'on citera dans ce sillage la révision à la baisse des tarifs d'abonnement au fil de l'Agence Algérie Presse Service (APS) au profit des médias nationaux et de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ou encore la réduction de 33% à 36% des tarifs d'hébergement des sites électroniques auprès d'Algérie télécom (AT), parallèlement à l'augmentation de sa capacité, sans oublier la réduction des loyers au niveau de la Maison de la presse, pour n'en citer que cela. De retour aux travaux de ladite réunion, celle-ci a aussi permis de résoudre les problèmes rencontrés par l'Algérienne du papier (Alpap)», souligne le communiqué rendu public par le ministère des Finances.

Le ministre des Finances a dans son allocution souligné l'importance de la poursuite de ces rencontres bilatérales avec les différents secteurs ministériels, dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme budgétaire prévue dans la loi organique relative aux lois de finances, selon le même document. «Ces rencontres ont pour objectif l'approfondissement de la concertation et de la coordination pour cerner et aplanir les difficultés entravant la mise en oeuvre des programmes des différents secteurs, dont la communication», a-t-il relevé. Cela avant de souligner que l'État, qui a toujours mobilisé les ressources financières nécessaires, continuera à le faire pour que ces missions soient menées à bien». Le ministre de la Communication a de son coté appelé à renforcer la coopération entre les deux ministères pour atteindre les objectifs communs, en veillant à améliorer le service public et en prônant une vision innovante dans la gestion du secteur de la communication».

Les participants ont pour leur part affiché leur pleine disposition à examiner les besoins du secteur de la communication en vue d'y répondre et de créer les conditions favorisant des résultats positifs, selon la même source. L'accent a également été mis sur la nécessité d'associer toutes les parties prenantes, y compris les cadres supérieurs des deux ministères concernés, afin de créer un cadre unifié à même de contribuer à la définition des modalités et dispositions de financement et à l'accompagnement financier des établissements placés sous la tutelle du ministère de la Communication.

La réunion a, par ailleurs, été l'occasion d'approuver le dégel de projets gelés depuis 2014, notamment ceux inscrits au titre du programme de développement et de renforcement de la couverture des services de télédiffusion, notamment dans les wilayas frontalières, et de l'appui à la télédiffusion par satellite pour faire entendre la voix de l'Algérie aux niveaux continental et international. Il a en outre été décidé de concrétiser le projet d'acquisition d'équipements de numérisation des archives de l'Etablissement public de télévision (Eptv), de doter les stations de radio régionales de moyens, de finaliser le projet de création de l'Entreprise nationale d'impression et de traiter certaines questions financières liées à l'adhésion des établissements du secteur aux organisations régionales et autres.