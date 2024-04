Sournoise et inattendue! La sécurité mondiale face à un nouveau genre de menaces. Il s'agit ni plus ni moins que des changements climatiques. Un impact global qui touche à tous les domaines. Le travail et la santé des travailleurs n'est pas en reste. L'été infernal de l'année précédente et les récentes inondations à Dubai témoignent de l'ampleur de cette catastrophe planétaire, mettant en péril non seulement des industries entières, mais aussi la santé des travailleurs. L'Institut de formation et d'amélioration des conditions de travail (Ifact) a célébré, hier, la Journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail, avec pour thème les impacts du changement climatique sur ces deux aspects cruciaux. Sous le titre évocateur «Assurer la sécurité et la santé au travail dans un climat en évolution», l'Organisation internationale du travail (OIT) a initié une série de débats et d'échanges au sein de l'hôtel AZ de Staouéli à Alger. Des experts de renom, aux côtés des responsables hygiène, sécurité et environnement (HSE) de nombreuses entreprises privées et publiques, ont confronté ces défis. Les discussions ont révélé l'urgence de la situation, avec des témoignages poignants, comme celui d'une responsable HSE évoquant la paralysie totale de son entreprise lors de la canicule estivale précédente.

L'incapacité des équipements à fonctionner et la menace pesant sur la santé des employés ont contraint l'entreprise à un arrêt d'une semaine, révélant une préparation insuffisante face à de telles situations inédites. Les conditions météorologiques évolutives exposent désormais les travailleurs du monde entier à des risques accrus, notamment le stress thermique, les rayons ultraviolets, la pollution de l'air, les évènements météorologiques extrêmes, les maladies à transmission vectorielle et les produits chimiques. Cette réalité impose une adaptation rapide des politiques et des pratiques en matière de sécurité et de santé au travail, afin de garantir la protection des travailleurs face à ce nouveau défi environnemental. Il devient donc impératif pour les entreprises et les gouvernements de prendre des mesures proactives pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans un monde en mutation climatique. «De nombreux problèmes de santé sont en effet liés au changement climatique, notamment le cancer, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires et les troubles de santé mentale», souligne Nazim Saheb, consultant chez l'Ifact.

Ce formateur dans l'école référence dans le domaine du HSE insiste sur le fait de «promouvoir, respecter et réaliser le droit fondamental à un environnement de travail sûr et sain signifie également s'attaquer aux impacts dangereux du changement climatique sur le lieu de travail». Brahim Layadi, directeur de la formation de l'Ifact insiste sur le fait qu'il est «crucial d'intégrer aussi bien la sécurité et la santé au travail (SST) dans les politiques climatiques que les préoccupations climatiques dans les pratiques de SST». Les intervenants ont ensuite pris la parole pour énumérer les mesures prises en Algérie au niveau des entreprises. Des propositions ont été faites pour mettre en place des mesures complémentaires afin de faire face à ce danger. Des débats riches ont permis de définir une feuille de route claire et facile à appliquer. Il est notamment question de proposer une réévaluation ou de nouvelles réglementations au fur et à mesure que les aléas climatiques évoluent. La collaboration entre les gouvernements et les partenaires sociaux est cruciale pour les politiques d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris les devants en instruisant le gouvernement à prendre des mesures claires pour faire face aux changements climatiques dans tous les domaines, y compris le monde du travail.

Depuis quatre ans, un travail de fond est réalisé sur la question sur instruction du chef de l'État. Il a également plaidé pour un travail inter-africain, proposant notamment la création d'un fonds africain dédié aux catastrophes dues aux changements climatiques. Cette anticipation vise à permettre à l'Algérie de prendre les devants et d'être prête face à cette grande menace. Gouverner, c'est prévoir...