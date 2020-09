Un groupe de travailleurs s'est présenté à notre rédaction pour attirer l'attention du ministère des Transports. Lésés, ces employés se plaignent du fait que depuis 2018 leur entreprise n'ait jamais connu de bilan négatif que durant ces deux dernières années. À l'évidence, il s'agit du grave déficit de gestion et surtout «de piétinement des lois qui protègent l'employé», affirment-ils.Ces travailleurs se disent scandalisés que même avec ces deux bilans négatifs, de hauts responsables censés donner l'exemple, encaissent des indemnités variables à coups de milliers de dinars! «Hogra et division entre les employés sont devenus un mode de gestion» et comme un malheur ne vient jamais seul, ces mêmes responsables «ont ordonné la retenue sur salaire aux employés de primes octroyées par décision et ce avec effet rétroactif, ce qui est contraire à la loi 90.11 ainsi que le Code de procédure civile». Ce genre de pratiques risque de ternir l'image de l'entreprise, de l'inspection du travail et des tribunaux. La Société nationale Shipping Company (Nashco) est une filiale du groupe algérien de transport maritime (Gatma).