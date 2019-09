Le président français Emmanuel Macron a provoqué un tollé dans son pays en décidant d’installer le très sensible sujet de l’immigration au cœur de l’agenda politique. « Nous n’avons pas le droit de ne pas regarder ce sujet (de l’immigration) en face », a déclaré le président français lors d’une réunion avec les députés de sa majorité La République en marche (LREM). « Je crois en notre droit d’asile, mais il est détourné de sa finalité par des réseaux, des gens qui manipulent. Si nous ne le regardons pas en face, nous le subirons. Cela donne quoi ? Des quartiers où le nombre de mineurs non accompagnés explose », a-t-il averti dans des propos cités par Le Point. Le changement de cap politique du président Macron et son gouvernement ont eu pour effet de créer des divisions au sein du parti de la majorité, La République en marche. Une quinzaine de députés issus de l’aile gauche du groupe parlementaire a notamment diffusé une tribune pour défendre l’intégration.