Un appel à candidature à l’adresse des cinéastes des pays méditerranéens a été lancé par l’association culturelle tunisienne « Formes et couleurs oasiennes » pour prendre part aux 16ème Journées cinématographiques méditerranéennes de Chenini (village du sud de la Tunisie), annonce l’association. Ouvertes aux films finalisés à partir de 2018 et ne dépassant pas 30mn, ces journées qui se dérouleront du 3 au 7 février 2021 sont placées sous la thématique environnementale de « L’eau ». Les modalités d’inscription sont détaillées sur les pages et site Internet de l’association alors que la date limite des inscriptions a été fixée au 20 décembre prochain, précisent les organisateurs.