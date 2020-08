Dans le cadre de son programme virtuel, l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel, (l'Aarc) présente l'artiste plasticien Hachemi Ameur dans son atelier à Mostaganem (Algérie). C'est dans une vidéo mise en ligne sur la page facebook de l'Aarc que vous pouvez admirer le travail du plasticien Hachemi Ameur. Ce dernier parle de son travail dans son atelier en expliquant sa démarche et son expérience du confinement. «La situation que traverse le pays m'a imposé de rester chez moi et m'engager un peu plus dans le dessin. J'ai peint ici un paysage de Mostaganem. Cette crise et ce confinement m'ont aussi permis d'avoir plus d'inspiration eu égard à cette pandémie qui a touché tous les pays du monde.

Je travaille dans ce cadre afin d'inciter les gens à faire comme moi et rester à la maison afin d'éviter de contracter ce dangereux virus».

Fait-il savoir. Evoquant sa démarche artistique, Hachemi Ameur indique que sa façon de peindre le portrait est différente de celle des techniques habituelles.

«Le confinement m'a insufflé de l'inspiration»

Et de poursuivre: «Je peins aussi la nature morte. Parfois je me base sur mes photos, mais encore mes dessins schématiques à la manière de l'artiste français Jean Antoine Watteau qui a vécu au XVIIe siècle. Cette manière d'exécution picturale donne un résultat à la fois particulier et contemporain au tableau». Et de souligner à propos des thématiques qu'il affectionne dans son art: «Les sujets que j'aborde de façon générale ont trait à l'homme, l'humanité et la femme. Je crée parfois sur du tissu (canevas) et parfois sur du papier et du carton. L'on peut distinguer l'homme qui est séparé du monde extérieur. Il se découvre faible, évoluant dans une société», fait savoir Hachemi Ameur dont certains de ses personnages recroquevillés ou assis, semblent porter un masque chirurgical une façon de coller, en effet, à l'actualité liée à la pandémie du coronavirus.

L'angoisse de la pandémie matérialisée

Le trait parait être peint au couteau. Ses personnages semi-figuratifs baignent dans des couleurs chaudes. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Hachemi Ameur est né le 20 novembre 1959 à Hadjout. Ayant la peinture dans le sang, Hachemi Ameur décroche en 1981, un Certificat des études artistiques générales (C.e.a.g) à l'école nationale des beaux-arts d'Alger. Il intègre l'atelier de dessin chez Denis Martinez et Samta Benyahia, puis l'atelier de miniature chez Mohamed Ranem et Mostefa Bendebbagh. En 1985, il obtiendra son Diplôme national d'études des beaux-arts (D.n.e.b.a), spécialité «Miniature», suivi d'un autre diplôme en 1988, des Etudes supérieures BA Dégrée, Central Academy of Applied Arts, Pékin, Chine. Son parcours de plus de 30 ans, a permis à l'artiste d'exposer ses oeuvres dans les plus grandes salles d'exposition d'Algérie, depuis le hall de la mairie de Kouba en 1981, à la salle Hamada de Mostaganem (1992), la galerie Elfa d'Oran (1994) et celle de l'Institut d'agronomie en 1996, à Mostaganem. Après avoir sillonné tout le pays, notre artiste a franchi les frontières pour dévoiler ses oeuvres plusieurs fois en France, lors par exemple de la journée de Mostaganem en France (salle Hexagone, Grenoble), en 2000, puis lors de «L'Eté se livre» à Annecy (France). À Washington (USA), Ameur expose puis à Téhéran (Iran). Lors des expositions collectives, l'inlassable miniaturiste expose en Algérie et à l'étranger (Caracas, Washington, Pékin...). Aujourd'hui Hachemi Ameur est non seulement un artiste- peintre heureux, mais aussi un père comblé puisque son fils Yasser Ameur marche sur ses traces tout en ayant trouvé sa propre identité plastique sous le nom de «l'homme jaune».