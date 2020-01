Programme

Dimanche 12 janvier : célébration de Yennayer, avec spectacle de variétés-berbères à 18h00. Entrée gratuite.

Lundi 13 janvier :

A 13h : Jumanji : Next level à 700 DA

A 15h : Brooklyn affairs

à 600 DA

A 18h : Star Wars 800 DA

A 20h30 : Joker à 800 DA

Mardi 14 janvier :

A 13h : Les incognitos à 400 DA

A 15h : La reine des neiges

2 à600 DA

A 18h : Jumanji : next level à 700 DA

A 20h30: Brooklyn affairs

à 600 DA

Mercredi 15 janvier

A 13h : Maléfique 2 à 700 DA

A 15h : Star Wars 9 à 800 DA

A 18h : Brooklyn affairs

à 600 DA

A 20h30 : La reine des neiges

2 à 600 DA

Jeudi 16 janvier : Concert musique du monde Imarhan à 19h. tarif : 800 DA

Vendredi 17 janvier :

15h : La reine des neiges 2 à

600 DA

A 18h : Star Wars 9 en VO sous-titré en arabe à 800 DA

A 20h30 : Joker à 800 DA

Samedi 18 janvier :

A 13h : La reine des neiges

2 à 600 DA

A 15h : One piece stampede

à 500 DA

A 18h : Jumanji : next level

à 700 DA

A 20h30 : Brooklyn affairs

à 600 DA