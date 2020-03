Le foncier urbain et son manque sont un fait qui entrave le lancement de plusieurs projets d’utilité publique. C’est, notamment le cas à Bouira où un projet hôpital mère et enfant cogite dans les tiroirs pour manque d’espace. En face et à la surprise générale, une parcelle confiée il y a plus de 10 ans à un privé qui projetait de réaliser une clinique continue à être un espace envahi par les mauvaises herbes. Récemment et parce que cet espace avait suscité des convoitises, le bénéficiaire a clôturé la parcelle qui s’étale sur plus de 1000 m². Au lieu de démolir le CEM Smili Slimane et créer une tension extrême sur le CEM Khidder pour y domicilier un siège de wilaya, les responsables de l’époque pouvaient réaliser cet édifice public sur une de ces parcelles confiées et restées inoccupées. Sur le même lieu, en face de l’unité de la gendarmerie chargée de la circulation routière, un autre projet plus important est en réalisation depuis plus de 5 ans et n’arrive pas à son terme. Il s’agit du parc d’attractions confié à un investisseur d’Ouled Moussa dans la wilaya de Boumerdès. L’attribution et le secret qui l’a entourée a longuement occupé les débats parmi la population.

Ce projet et selon des indiscrétions n’a pas respecté le cahier des charges et son propriétaire aurait ajouté plusieurs réalisations comme une salle des fêtes, un hôtel, des résidences et des locaux qui donnent sur la voie publique. Parce que Bouira a grandement besoin d’un pareil projet il est plus que nécessaire de se pencher sur le dossier, surtout que la ville manque de lieux de divertissement et de lieux de repos. Une autre parcelle suscite interrogation.

Le coin qui donne sur la direction de la Cnas, en face de la cité des 50 Logements est depuis plus de 10 ans un dépotoir. L’espace en question acquis dans le cadre des promotions immobilières donc à des prix subventionnés, fait l’objet d’un conflit entre les héritiers. Concernant toujours le bien-être des citoyens et l’embellissement de la ville, Bouira connaît un phénomène ample. Malgré les diverses notes portant obligation de terminer les bâtisses privées, grand nombre continuent à nier la 04 et toutes les mises en demeure y afférentes. Le quartier de la cité Zerrouki qui donne sur l’axe autoroutier a complètement terni l’image de la ville. Des centaines de villas, habitées et bien aménagées à l’intérieur ne sont pas peintes ni finies. C’est aussi le cas au centre-ville où le vieux bâti est rénové, mais sans aucun souci pour les façades. Les occupants et propriétaires font passer en priorité leurs intérêts. Cet égoïsme reste la cause du retard dans le lancement des aménagements de certains quartiers. « On ne peut pas engager les travaux en raison de ceux nécessités par l’accès de véhicules de gros tonnage, des grues, des gravats…», nous confie un chargé de suivi et de l’aménagement. Ni l’ADE ni la SDC ni Algérie télécom ou encore la DTP ne peuvent engager des marchés pour embellir et relier ces quartiers en réalisation du moins pour ceux qui sont déjà établis. Pour mettre un terme à cette forme d’anarchie qui prévaut dans le dossier, l’administration doit être ferme et exiger des délais précis. L’image de la ville et le confort de ses habitants sont une responsabilité des pouvoirs publics. Le troisième fait qui concerne toujours le bien-être du citoyen est constitué par ces espaces verts réalisés à coups de milliards et qui sont totalement abandonnés pour devenir des lieux de débauche et une crèche pour chiens errants. C’est le cas du square du centre-ville, du parc en face du siège de la wilaya qui est la destination de couples et autres dealers. Malgré les efforts indéniables des services de sécurité, le phénomène prend de l’ampleur au grand dam des riverains. Là aussi la responsabilité des pouvoirs publics est totale.