Le secteur du médicament fait débat. Certains médicaments prescrits pour se soigner contre le Covid-19, Lovenox en particulier, sont introuvables dans les pharmacies, les hôpitaux manquent d'oxygène alors qu'il est question d'un futur vaccin qui donne l'espoir de venir à bout de cette crise sanitaire inédite qui a mis sens dessus dessous la planète. Le ministre de l'Industrie pharmaceutique s'explique. La question qui est sur toutes les lèvres concerne l'acquisition du vaccin contre le coronavirus actuel qui vraisemblablement ne tardera pas à être mis sur le marché. Où en est l'Algérie? Les grands laboratoires qui ont en fait l'annonce sont présents dans le pays, en ce qui concerne les vaccins chinois et russe des contacts sont établis à travers leurs représentations diplomatiques, a déclaré, hier, sur les ondes de la Chaîne 3 Lotfi Djamel Benbahmad. En ce qui concerne AstraZenaca qui a fait part lundi des avancées de sa recherche, le contact a été pris par le biais de son site de fabrication de la région Mena (Moyen-Orient et Afrique du Nord) situé en Russie. «Une offre supplémentaire» a indiqué l'invité de la rédaction de la Chaîne 3. Il faut rappeler que le 9 novembre, le groupe pharmaceutique Pfizer, avait annoncé avoir développé avec l'allemand BioNTech, un vaccin contre le Covid-19 qui réduirait de 90% le risque de tomber malade du virus, d'autres laboratoires pharmaceutiques sont entrés en lice. Moderna a indiqué, dans un communiqué publié un 16 novembre, que son vaccin à ARN (comme celui de Pfizer) montrait 94,5% d'efficacité au cours des essais de phase 3 menés sur plus de 30.000 Américains dont 42% à risque élevé de l'infection. En France, Sanofi a annoncé, le 15 novembre, que son vaccin serait disponible en juin. Lundi ce fût à AsrtraZeneca de se mettre de la partie. Le vaccin contre le Covid-19 développé par le laboratoire britannique et l'université d'Oxford serait efficace à 90%, alors que la Russie et la Chine figurent en tête de liste des pays qui ambitionnent de toucher au but. Autant de pistes que l'Algérie a prises en compte. Il faut cependant faire attention à cette surmédicalisation autour des vaccins orientée par des intérêts économiques et politiques majeurs a-t-il prévenu. L'Algérie a une attitude de raison qui est celle d'aller vers un vaccin de qualité. Aujourd'hui encore, aucun de ces vaccins n'a été certifié» a-t-il souligné. Concernant l'oxygène, le ministre indiquera que sa production est passée de 150 000 à 320 000 litres par jour. Son insuffisance résiderait dans les moyens de stockage et aux installations qui ne répondent pas au nombre de lits à oxygéner. Quant à la tension sur le Lovenox elle s'expliquerait par une automédication effrénée qui a conduit à son stockage par des ménages paniqués par le risque de contamination. 200.000 boîtes sont libérées par semaine, le Lovenox est produit en quantité cinq fois plus importante que d'habitude et devrait donc être disponible. Pour faire face à la deuxième vague de Covid-19 en appliquant les gestes barrières notamment le port du masque, 1300 fabricants sont mobilisés dont un d'entre eux qui produit 3 millions de bavettes par jour. 780.000 masques chirurgicaux sont confectionnés tous les jours avec une capacité de fabrication quotidienne de 3 à 5 millions de masques barrières. «L'Algérie est complètement autonome en masques, gel hydro-alcoolique et des dispositions ont été prises pour accroître les stocks d'alcool» a assuré Lotfi Djamel Benbahmad.