Comme le port obligatoire des masques en ces temps de coronavirus, les bouchons «étouffants» font partie depuis hier, du quotidien des Algériens avec la rentrée effective de plus de 4,7 millions de collégiens et lycéens. Le brouhaha habituel de la rentrée a également été au rendez-vous devant l'ensemble des établissements scolaires des trois cycles puisque même les écoliers, qui ont quitté les bancs des écoles, en raison de l'organisation du référendum sur l'amendement constitutionnel, ont repris le chemin de l'école. Les adolescents, eux, qui entamaient leur première journée, après huit mois de longues vacances, se sont présentés à l'heure. Munis de leurs masques et de gel hydro-alcoolique, ces derniers n'ont pas manqué la sonnerie de la cloche de 8h, déclenchée dans les 5 780 CEM et 2 573 lycées du pays. Cependant, nombre d'entre eux vont rebrousser chemin pour attendre l'après-midi, après avoir pris connaissance du nouveau dispatching des classes en groupes. Il s'agit là des nouvelles mesures décidées par le ministère de l'Education nationale dans le cadre de l'application du protocole sanitaire spécial rentrée scolaire. Malgré ces couacs, la seconde phase de la reprise des cours s'est effectuée dans de bonnes conditions. C'est le Premier ministre Abdelaziz Djerad, qui en a donné le coup d'envoi à partir de la nouvelle ville de Sidi Abdellah. Il a procédé, sur place, à l'inauguration d'un nouveau collège, à la cité Aadl. Cette nouvelle structure éducative a été baptisée du nom du moudjahid Merzouk Benyoucef. Son ouverture a été accueillie avec un grand soulagement, par les habitants du site. Les élèves n'ont pas caché leur joie d'intégrer cet établissement scolaire qui leur évitera de parcourir de longues distances à destination des cités avoisinantes. Aux côtés du Premier ministre, le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout était présent pour veiller également au bon déroulement de la rentrée. Le ministre n'a pas raté l'occasion de s'adresser à tous les élèves pour les assurer de son soutien en cette rentrée «difficile». Il a appelé également le personnel éducatif au «strict respect» du protocole sanitaire approuvé par le Comité scientifique du ministère de la Santé et à l'engagement de son département à mettre en oeuvre toutes les mesures préventives qu'il contient. En plus de l'obligation du port de la bavette, de la désinfection des mains, le respect de la distanciation, sociale, les classes ont été divisées en deux groupes. L'un étudie le matin, l'autre l'après-midi. Chaque groupe est composé d'une vingtaine d'apprenants. Une décision difficile à appliquer dans la majorité des établissements scolaires, puisque certaines classes sont «surpeuplées». Certes, ce n'est pas demain la veille pour y remédier, mais malgré cela, les pouvoirs publics s'engagent déjà à le faire. Aux efforts de l'Etat doivent se conjuguer ceux de tout un chacun, afin d'endiguer la propagation du virus. Il s'agit pour les élèves et le personnel éducatif, de prendre conscience du fait que la situation est grave et que tout relâchement pourrait avoir des conséquences graves.