SoutH2 Corridor: projet ambitieux, lien énergétique entre l'Algérie et l'Europe, il doit faire de l'Italie, partenaire privilégié de l'Algérie, un carrefour majeur pour l'acheminement de l'énergie renouvelable et l'hydrogène vert, vers le Vieux Continent. Le sujet est à nouveau évoqué. Le projet implique le développement des énergies renouvelables au Sahara, minimisant l'impact sur la nature et créant des opportunités de développement tangibles pour la Tunisie et l'Algérie», a déclaré Nicolas Jennison, responsable de l'hydrogène vert au sein de Snam, principale entreprise italienne de transport de gaz naturel, dans une récente interview au magazine américain Forbes. Il faut rappeler que le développement du partenariat dans le domaine de l'hydrogène vert dans le cadre du projet «SoutH2 Corridor» notamment a constitué l'un des principaux sujets de débat entre les participants à la 5e édition de la Journée algéro-allemande de l'énergie, organisée le 23 octobre à Alger. Ils se sont focalisés sur les possibilités de réaliser le corridor «SoutH2», qui représente un «nouveau projet» pour le transport de l'hydrogène vert produit en l'Algérie. Il s'agit d'un «projet ambitieux qui nécessite des études techniques et économiques approfondies», avait indiqué le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab. Les études en question devaient être menées avec les entreprises, les sociétés Snam (Italie), Gasconnect-Austria (Autriche), Trans Austria Gasleitung GmbH (Autriche) et Bayernets GmbH (Allemagne). Le projet «SoutH2 Corridor» constitue une «vraie dorsale de transport de l'hydrogène de l'Algérie vers l'Allemagne, via la Tunisie, l'Italie et l'Autriche, visant à fournir un hydrogène renouvelable en utilisant les gazoducs existants», a-t-il été souligné, lors de cette rencontre. Il faut savoir à ce propos que l'Algérie s'appuie sur un réseau de pipe-lines remarquable. À la concrétisation du projet de gazoduc transsaharien (Tsgp) visant à connecter les gisements de gaz naturel nigérians à l'Europe, via le réseau de gazoduc algérien, s'ajoutent deux autres gazoducs à caractère structurant, régional et intercontinental: le gazoduc Medgaz qui relie l'Algérie à l'Espagne à partir de Beni Saf jusqu'au port d'Almeria par voie sous-marine, ainsi que le gazoduc Galsi qui relie, via la Sardaigne, l'Algérie et l'Italie. Ces gazoducs qui transportent, aujourd'hui, le gaz naturel: demain, ils transporteront l'hydrogène. Une solution précieuse, non coûteuse et durable, a affirmé Nicolas Jennison.

Doté d'un exceptionnel potentiel solaire, le pays est incontestablement bien placé pour produire de l'hydrogène vert et à des coûts très compétitifs, de surcroît. «L'Algérie peut devenir un exportateur important d'hydrogène vers l'Europe, à des prix très compétitifs», avait assuré le Commissaire aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, Noureddine Yassaâ. Il faut rappeler que le président de la République avait affirmé, le 24 février 2022 à l'occasion de la célébration du 51e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, que l'Algérie était capable de devenir «un acteur clé» dans le domaine de l'hydrogène vert. Les jalons commencent par être posés. La Compagnie nationale pétro-gazière Sonatrach et le Groupe italien ENI avaient procédé, le 25 mai 2022 à la signature d'un mémorandum d'entente visant à la réduction de l'empreinte carbone à travers l'exploitation de l'hydrogène vert, lors de la visite d'État effectuée par Abdelmadjid Tebboune en Italie. «La réalisation, à titre d'essai, d'un projet d'hydrogène en Algérie avec des compagnies allemandes, qui sera suivi par un projet industriel pour la production d'énergie à partir de l'hydrogène» est au programme, avait révélé le 13 juin 2022, le ministre de l'Énergie et des Mines Mohamed Arkab, lors d'un entretien avec la ministre adjointe aux Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, Katja Keul. «SoutH2 Corridor» représente à ce titre une pièce maîtresse...