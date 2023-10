La guerre totale que mène sans discernement Israël contre Ghaza ouvre la boîte de Pandore d'où risque de jaillir une infinité de monstres. De nombreuses incertitudes planent sur l'avenir sécuritaire et la stabilité de la région. L'on s'interroge déjà sur l'issue de ce conflit et ses conséquences sur la région du Moyen- Orient, voire de la planète entière. Où s'arrêtera cette escalade? Quelle sera la réaction de la rue arabe? Les Israéliens et leurs nombreux alliés qui voient derrière cette attaque la main de l'Iran, iront-ils jusqu à frapper des cibles iraniennes? Et si cela arrive, il est certain que Téhéran va réagir à la mesure de l'attaque qu'elle subira. Dans ce lot d'interrogations, il y a au moins une certitude: le train de la normalisation a déraillé, mettant sérieusement en péril le pronostic vital du processus d'Abraham. Au mieux, il subit un coup d'arrêt et ce sont les Saoudiens qui perdent le lot.

Alors que le prince Ben Salmane marchandait tranquillement avec l'administration de Joe Biden la mise en place d'un programme nucléaire et les détails d'un pacte sécuritaire en échange de la reconnaissance de l'État sioniste, il reléguait la question palestinienne au rang des détails insignifiants. Sur des médias occidentaux, il diffusait, au compte- gouttes, des annonces signifiant que la normalisation entre Israël et le royaume saoudien «est sur la bonne voie». Face à cette prédisposition saoudienne à pactiser avec Israël, même l'autorité palestinienne s'est prêtée à ce jeu. Dans ses déclarations à des médias occidentaux, Mahmoud Abbas ne voyait plus la normalisation comme un acte de trahison, mais une aubaine pour arracher à Israël le maximum d'acquis pour la cause palestinienne. Mais l'opération Déluge d'Al Aqsa lancée, le 7 octobre en cours, de manière spectaculaire par le Hamas contre Israël est passée par-là. Elle a fait voler en éclats l'idée que le processus de normalisation israélo-arabe allait pacifier la région et que la question palestinienne était devenue un sujet secondaire. Déluge d'Al Aqsa a enrayé cette dynamique et remis au premier plan la question palestinienne. Il faut s'attendre également à une réaction d'une extrême violence, barbare d'Israël, créant un environnement dans lequel le processus de normalisation sera enterré. Toutes les cartes sont rebattues.

Ce nouveau conflit glace les ambitions géopolitiques, de l'Arabie saoudite. Elle n'a plus de marge de manoeuvre dans cette nouvelle situation bipolaire. C'est l'axe Riyadh-Tel-Aviv- Washington qui affronte l'axe Iran-Hezbollah-Hamas. Le choc des titans.