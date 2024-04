La rencontre organisée samedi par l'Agence Algérienne pour la Promotion de l'Investissement (AAPI) était une opportunité qui a permis aux participants de soulever les préoccupations majeures liées aux modalités d'attribution du foncier économique. Celui-ci, destiné à l'investissement basé sur l'intérêt des projets pour l'économie nationale et leur capacité à la diversifier. Sous le slogan «Orienter le foncier économique en tant que mécanisme d'encouragement et de promotion de la diversification économique», les intervenants ont disséqué plusieurs questions à l'ordre du jour. Celles-ci peuvent concerner

les modalités d'octroi de foncier économique et le système juridique de l'investissement jusqu'au foncier économique, en passant par les qualifications et les opportunités d'investissement au niveau local, ainsi que les modalités de demandes de foncier au moyen de la plate-forme numérique, le processus a fait l'objet d'un débat, qualifié par les participants d'important. Une importance soulignée par Abdelkader Djellaoui, wali d'Annaba, dont l'intervention à l'ouverture du colloque, a mis en avant l'importance de l'orientation du foncier économique aux investissements diversifiés porteurs de richesses, dans un cadre juridique bien défini. Pour sa part,.Omar Rekkache, directeur général de l'Aapi, a fait savoir que l'attribution du foncier économique destiné à l'investissement est fondée sur la nature de l'activité qui doit servir l'économie nationale. Dans le même sens, le responsable a souligné que, l'approche adoptée pour revitaliser l'investissement et créer une véritable dynamique dans ce domaine se base sur le principe de l'efficacité économique et de la diversification des activités. Omar Rekkache a souligné que l' adaptation de l'attribution de foncier à la nature de l'activité économique, doit se faire dans la conformité des orientation stratégique des pouvoirs de l'Etat visant à mettre sur pied une économie intégrée et diversifiée (projets innovants), capable de faire face aux chocs et à générer des opportunités d'emploi et d'assurer le bien-être social. La rencontre a été ponctuée par des communications en rapport direct avec la thématique du colloque. On dénombre entre autres, le cadre juridique de l'investissement et du foncier économique, les opportunités d'investissement locales, les interventions planifiées par les représentants ministériels des secteurs stratégiques, dont notamment l'industrie, l'énergie, la pêche maritime, l'agriculture, le tourisme et les industries traditionnelles. Au-delà, étaient évoquées les réformes introduites dans ce domaine qui ont permis l'identification des secteurs d'activité capables de diversifier l'économie nationale et d'accroître son efficacité. D'où la priorité d'octroi du foncier économique revient aux investissements créateurs d'emplois et ceux qui se substitueraient aux importations. La rencontre a été une occasion pour présenter le premier bilan des résultats obtenus, depuis le lancement en février dernier, de la plate-forme numérique de l'Aapi, qui a enregistré 20 pétitions et autres griefs sur un total de 1.545 demandes de foncier économique orienté vers l'investissement.