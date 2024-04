L'ES Tunis a réussi à s'adjuger le trophée du championnat d'Afrique masculin des clubs vainqueurs de coupes après sa victoire face aux Égyptiens du Zamalek sur le score de 30 à 25 (mi-temps: 16-11) en finale de la compétition tenue, samedi soir, à la salle omnisports du complexe olympique Miloud Hadefi d'Oran. Après un début de partie équilibré pendant lequel le nul a prévalu entre les deux équipes pendant un peu plus de dix minutes, les Tunisois sont parvenus à prendre pour la première fois un premier écart relativement intéressant à la 15' en menant sur le score de 8 à 5. Les gars du Zamalek ont tenté de vite revenir dans le match, mais ils n'ont pas réussi à le faire face à une formation de l'Espérance, soutenue par ses supporters qui ont fait le déplacement à la capitale de l'ouest algérien, plus que jamais déterminée à mettre un terme à la suprématie de l'adversaire cairote, vainqueur des deux précédentes éditions de ce championnat. Les protégés de l'entraîneur Bassem Essabki vont même faire mieux en terminant ce premier half avec cinq buts d'écart (16-11).

Al Ahly (Dames) termine troisième

La formation de la capitale égyptienne, qui avait pourtant battu l'EST lors du tour préliminaire (37-32), a essayé de refaire son retard en deuxième période, mais en vain, même si elle est parvenue à réduire la différence à trois buts à la 15' (22-19). Mais cela ne lui a pas suffi pour renverser son adversaire du jour qui a conservé son avance jusqu'au coup de sifflet final du duo d'arbitres, permettant à l'EST de renouer avec le trophée de cette compétition après dix ans de disette (30-25), et portant à quatre ses consécrations dans cette épreuve. L'équipe égyptienne d'Al Ahly dames a battu la formation congolaise de l'AS Otoho sur le score de 23-20, mi temps (10-12), en match de classement pour la troisième place du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe, disputé samedi à la salle omnisports du complexe olympique Miloud Hadefi d'Oran. La rencontre de cette petite finale a été marquée par une rude compétition entre les deux équipes, notamment en première période, terminée en faveur de l'AS Otoho avec deux buts d'écart, mais les joueuses d'Al Ahly ont entamé la deuxième mi-temps tambour battant, rattrapant leur retard au score et prenant les devants pour terminer la partie avec trois buts d'écart 23-20.

Résultats mitigés pour les Algériens

L'ES Aïn Touta, vainqueur des deux précédentes éditions du championnat d'Excellence national de handball et l'un des cinq représentants algériens au championnat d'Afrique masculin des clubs vainqueurs de coupes, qui sera clôturé ce samedi à Oran, a été battu ce matin par les Congolais du BMC (sur le score de 26 à 24. Mi-temps:14-12), en match de classement pour la 9e et la 10e places. Du coup, le club de l'est du pays termine à la 10e et avant-dernière position au classement de cette 40e édition de ce championnat auquel ont pris part 11 clubs, laissant la dernière place au Red Star (Côte d'Ivoire). De leur côté, le HCB El Biar, l'OM Annaba et le CRB Mila, ont achevé l'épreuve à la cinquième, sixième et huitième place respectivement.