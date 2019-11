Un deuxième référendum sur l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie, territoire français dans l’océan Pacifique, aura lieu le 6 septembre 2020, ont annoncé, hier, les autorités à Nouméa. « Cette date permet, au regard des contraintes juridiques et matérielles, de garantir le parfait déroulement du scrutin», a indiqué dans un communiqué le Haut-Commissariat de la République, qui représente l’Etat français dans le territoire. Un premier référendum d’autodétermination, le 4 novembre 2018, s’était traduit par une victoire des partisans du non à l’indépendance avec 56,7% des suffrages. Un accord signé en 1998 prévoit toutefois jusqu’à trois référendums, au cas où l’indépendance serait rejetée lors des deux premiers. Convaincus que le temps leur fait gagner des voix, les indépendantistes, dont le score en 2018 a largement dépassé les pronostics, défendaient un référendum le plus tard possible, en novembre 2020. A l’inverse, le camp non indépendantiste réclamait le référendum dès juillet. Les deux camps sont également divisés sur la question de la composition du corps électoral. L’accord de Nouméa, signé en mai 1998, a mis en place un processus de décolonisation par étapes de la Nouvelle-Calédonie, territoire français depuis 1853.