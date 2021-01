Le Groupement algérien des acteurs du numérique (Gaan) et la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française (Cciaf) ont procédé à la signature d'une convention pour le développement des exportations des services numériques algériens. Il s'agit de la promotion des offres de sous-traitance de projets en lien avec les activités numériques dont le développement de logiciels, solutions et applications Web et mobile et Call Centers.Selon le président de la Cciaf, Michel Bisac, de nombreuses entreprises en France et en Europe sont à la recherche de sous-traitants dans le domaine du numérique et l'Algérie, grâce à ses avantages fiscaux, est devenue compétitive par rapport à ses voisins immédiats, par les prix proposés par les entreprises algériennes, leur maturité, la qualité de la formation des jeunes ingénieurs et la qualité des services qui peuvent être rendus aux entreprises clientes. Pour le président du Gaan, Bachir Tadjeddine, cette convention permettra de mettre en relation les entreprises françaises, qui veulent externaliser certains services dans le domaine du logiciel et du Call Center, avec des entreprises algériennes capables de mener cette mission.