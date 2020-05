Près de 2 000 personnes se sont retrouvées, hier, dans un stade à Levallois-Perret dans la région parisienne pour la prière de l'Aïd el-Fitr, avec le respect des gestes barrières. Des bénévoles ont placé les fidèles à un mètre de distance les uns des autres. En France, malgré la décision des autorités d'autoriser à nouveau les rassemblements religieux, les mosquées sont toujours fermées. L'Union des musulmans de Levallois (UML) a eu l'idée de demander le complexe sportif pour l'événement. «On a tout simplement su anticiper, a expliqué au Parisien le président de l'UML, Ali Essebki. Je ne comprends pas qu'autant de mosquées se soient retrouvées dans la panade pour recevoir leurs fidèles. De mon côté, dès que le Conseil d'Etat a rendu sa décision et dit que le gouvernement avait une semaine pour revoir sa copie, j'ai pris attache auprès de la ville de Levallois et des services techniques pour voir s'il était possible d'organiser quelque chose».