L’ambassade d’Espagne en Algérie et les Instituts Cervantes d’Alger et d’Oran, vous invitent à la commémoration du 80ème anniversaire de l’exil républicain espagnol en Algérie, qui aura lieu dans les villes d’Alger et d’Oran. Trois journées seront dédiées à ce sujet, le 20 octobre à l’université d’Alger 2 et les 22 et 23 octobre à l’université d’Oran 2 et à la médiathèque d’Oran. L’objectif étant de rendre hommage à tout ce que « La Retirada », en français La Retraite de 1939 a représenté pour les exilés républicains espagnols, mais aussi pour les pays qui les ont accueillis. Cette commémoration est organisée par l’ambassade d’Espagne et les Instituts Cervantes d’Alger et d’Oran, en collaboration avec le ministère de la Justice d’Espagne, la Commission du 80ème anniversaire de l’exil républicain, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de la Culture d’Algérie et l’Assemblée populaire communale d’Oran. La fin de la guerre civile espagnole et la défaite des républicains entraîna un important flux migratoire vers la France, l’Afrique du Nord et le continent américain. Ce fut La Retraite, une diaspora de masse estimée à quelque 480000 habitants composés de toutes les couches, sociales, politiques et économiques a fui l’Espagne. Beaucoup d’entre eux sont arrivés en Algérie à bord du Stanbrook, le dernier navire qui a pu quitter Alicante, le 19 mars 1939, pour transférer 2 638 passagers à Oran.

15000 autres personnes, approximativement, sont restées à Alicante et n’ont pas pu atteindre la côte algérienne. Cet anniversaire constitue une magnifique occasion de reconnaître les contributions de l’exil républicain espagnol au progrès, au développement et à la modernisation des pays hôtes, ainsi qu’à la restauration de la démocratie en Espagne. Dans le cadre de cette commémoration, deux évènements majeurs seront organisés à Alger et Oran. Le premier est prévu le 20 octobre à l’université d’Alger 2 et le deuxième est programmé les 22 et le 23 octobre à l’université d’Oran 2 et à la médiathèque d’Oran. Le 22 octobre, une exposition sur l’exil républicain espagnol sera inaugurée à la médiathèque d’Oran. Une vingtaine d’experts de renoms algériens, espagnols, français et mexicains se déplaceront en Algérie pour prendre part à cette importante manifestation et aborderont, des questions telles que la migration et l’exil politique, la transition de la guerre civile espagnole à l’indépendance algérienne ou l’anti-franquisme en Algérie. Plusieurs témoignages sur l’exil républicain seront également apportés, à l’occasion, par des historiens et des universitaires algériens et internationaux.