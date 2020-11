Pas moins de 758 hectares représentant le terrain réservé aux structures diverses du complexe dont la valeur estimative dépasse les 100 milliards DA, ont, enfin, été restitués depuis le groupe Sider au complexe sidérurgique d'El Hadjar Annaba. Ce transfert a été concrétisé par une régularisation dont la signature du processus de transfert s'est tenue au siège de la direction générale du Groupe Sider, à Chaïba, dans la commune de Sidi Amar. Ont assisté à cette cérémonie, outre, Djamel Eddine Berrimi, wali d'Annaba, plusieurs autres responsables concernés par ce transfert de biens immobiliers. Il s'agit du P-DG du Groupe Sider, Lakhdar Ouchich, la présidente du conseil d'administration du complexe Sider El Hadjar et Djamila Labyadh ainsi que l'inspecteur régional des Domaines publics et de la Conservation foncière chargée des domaines publics de la wilaya d'Annaba, Halim Aber.

À l'issue de cette régularisation, le complexe Sider El Hadjar verra se consolider son capital commercial, la promotion de son poids économique lors des transactions, notamment bancaires, mais surtout booster bon nombre d'investissements retenus dans l'agenda du complexe, indique-t-on. S'agissant de l'initiative, elle s'inscrit, souligne-t-on, dans le cadre des efforts d'assainissement de la situation des biens immobiliers du complexe Sider El Hadjar. Ce patrimoine immobilier est resté suspendu en raison des opérations de restructuration du complexe, qui remontent à fin 2018, selon les explications données en marge de la cérémonie de signature. Pour rappel, filière du Groupe Sider, l'entité sidérurgique d'El Hadjar qui emploie plus de 6 000 travailleurs, occupe une superficie totalisant les 903 hectares incluant le terrain des structures relevant du complexe et se trouvant en dehors de la périphérie de l'usine. On cite à ce titre, les locaux entre autres des travaux neufs et plusieurs autres parcs. Cette démarche et bien d'autres traduisent l'intérêt grandissant de l'Etat pour, la relance du secteur de l'industrie sidérurgique, tant à l'échelle locale que nationale.

Pour ce faire, plusieurs actions ont été engagées, pendant que d'autres sont en cours. À cet effet, il a été procédé dans un premier temps au renouvellement du conseil d'administration. Une action qui s'inscrit, notons-le, dans une stratégie visant d'une part à faire réussir la deuxième phase du programme d'investissement du groupe, afin de créer les conditions réglementaires et organisationnelles nécessaires pour accompagner l'exécution de cet investissement et veiller à son aboutissement et d'autre part, augmenter la production nationale en produits sidérurgiques et à réduire la facture des importations. Dans l'attente de l'aboutissement de cette deuxième phase d'investissement, tant attendue, le staff dirigeant du complexe Sider El Hadjar, table sur une production de 600 000 tonnes pour l'année en cours, laquelle devrait théoriquement augmenter en 2021 pour passer à 700 000 tonnes, avant d'atteindre le un million de tonnes à l'horizon 2023 grâce aux investissements destinés à augmenter le volume de la production annuelle de l'entité et à répondre aux besoins du marché avec des matériaux industriels compétitifs.