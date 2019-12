Abdelmadjid Tebboune, a insisté, jeudi, lors d’un discours qu’il a prononcé à l’occasion de la cérémonie de son investiture, sur la nécessaire diversification de l’activité économique génératrice de richesses et créatrice d’emplois pour réaliser l’équité sociale et le développement hors hydrocarbures. Il a précisé, à ce sujet, qu’une « stratégie économique sera étayée par des études adaptées à nos intérêts et à nos besoins conjoncturels ».

Allant dans les détails, le président de la République a annoncé qu’un « plan d’urgence sera mis en place pour la modernisation de l’agriculture afin de garantir la sécurité alimentaire dans un premier temps et d’aller vers l’exportation dans un second temps ». Ce plan va s’appuyer sur « les spécificités économiques des régions montagnarde, saharienne et côtière », a-t-il affirmé.

En outre, le chef de l’Etat a insisté sur l’impératif « de valoriser les grandes infrastructures et d’encourager l’investissement productif, en renforçant le tissu industriel par la création de petites et moyennes entreprises génératrices de richesses et créatrice d’emplois ». Sur un autre plan, Tebboune a mis l’accent sur « le renforcement du rôle économique des collectivités locales, de manière à les impliquer davantage dans le financement des activités économiques, et ce, en étendant leurs parts des ressources fiscales ». Dans ce contexte, il a promis « une exonération d’impôts au profit des femmes au foyer contribuant à l’économie ». Concernant la catégorie des jeunes, Tebboune a affirmé que « l’Etat envisage de lancer un plan en leur faveur, visant à leur permettre d’intégrer les institutions économiques émergentes et à leur accorder les avantages nécessaires à leur réussite dans le but de contribuer à l’essor de l’économie nationale». Au volet touristique, le président de la République a souligné l’impératif d’ériger ce secteur «en facteur économique, à travers la mise en place de mécanismes d’appui et de soutien au tourisme, le renforcement des complexes, le classement des sites touristiques, la garantie d’offres de vols concurrentielles, l’aide aux agences de tourisme et de voyages, en plus de l’allègement des procédures de demande de visa».