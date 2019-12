Peu utilisé cette saison à Schalke 04, Nabil Bentaleb ne manque pas de prétendants. Déjà courtisé par le Werder Breme, qui veut l’avoir en prêt en janvier, le milieu de terrain algérien est également dans le viseur de deux clubs italiens. Selon la presse transalpine, le Milan AC et l’Inter Milan sont intéressés par son recrutement. Après deux saisons difficiles à Schalke depuis , Nabil Bentaleb ne serait pas contre changer d’air afin de rebondir et surtout en vue de réintégrer l’EN, dont les portes lui sont toujours ouvertes selon le sélectionneur, Djamel Belmadi. L’aventure de Bentaleb avec Schalke 04 approche de sa fin, car décrocher sa place dans un collectif huilé solide cinquième de Bundesliga est de plus en plus hypothétique pour l’international algérien.