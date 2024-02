Le secteur des mines, sous- exploité durant plusieurs décennies, s’inscrit désormais au cœur de la stratégie de diversification de l’économie nationale. Tous les acteurs concernés se mobilisent. C’est le cas du Crea. Créé le 18 février 2022 à l’initiative de dirigeants d’entreprises nationales publiques et privées, le Conseil du renouveau économique algérien (Crea), est une nouvelle organisation syndicale patronale qui aspire à contribuer « activement» à la transition économique de l’Algérie.

Le domaine minier lui offre à ce titre une exceptionnelle opportunité. Une réunion de coordination, s’est tenue à cet effet mardi dernier. Présidée par le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab et le président du Conseil du renouveau économique algérien, en présence de cadres du ministère, de membres du Crea et de l’Agence nationale des activités minières (Anam), elle s’est penchée sur les moyens de renforcement de la coopération pour la relance et le développement de l’activité minière en Algérie. Les deux parties ont examiné la situation actuelle de l’activité minière en Algérie, tout en mettant en lumière les capacités disponibles et les défis à relever, précise le communiqué, ont indiqué les services du département ministériel de Mohamed Arkab. Les deux parties ont convenu, en ce sens, de « renforcer la coopération et d’intensifier les consultations, afin d’assurer une mise en œuvre efficace des initiatives, à travers la tenue de rencontres consultatives et l’intensification des rencontres, afin de définir les mécanismes efficaces pour œuvrer à la promotion des investissements nationaux et étrangers, dans l’objectif de réaliser un développement durable du secteur minier en Algérie », a ajouté la même source. Il faut savoir qu’à ce propos les entreprises nationales sont bel et bien présentes dans des chantiers de premier plan. C’est le cas du mégagisement de fer de Ghar Djebilet. Une convention de partenariat a été signée, le 24 juin 2023 au siège de la wilaya de Tindouf, entre l’Entreprise nationale de fer et de l’acier (Feraal) et le consortium chinois CMH. Elle a pour objectif de créer deux sociétés mixtes algéro-chinoises. La première pour l’exploitation de la mine de Ghar Djebilet à Tindouf, et la seconde pour la réalisation d’un complexe de transformation des minerais de fer de la mine de Ghar Djebilet en matériaux semi-finis (dalles), dans la wilaya de Béchar. Pour ce qui est du projet de phosphate intégré qui permettra à l’Algérie d’être l’un des principaux pays exportateurs mondiaux d’engrais et de fertilisants, quatre partenaires se sont associés pour le sortir de terre : les groupes algériens Asmidal (filiale de Sonatrach) et Manadjim El Djazaïr (Manal) d’une part, et les sociétés chinoises « Wuhuan» et «Tian’an» d’autre part. Cette infrastructure de pointe doit permettre la production de 5,4 millions de tonnes d’engrais par an et générer quelque 6 000 emplois directs et 24 000 emplois indirects. Concernant la mine de zinc-plomb d’Amizour, un autre projet d’envergure internationale, il faut savoir que c’est la Western Mediterranean Zinc (WMZ), une joint-venture algéro-australienne, qui est détentrice du permis d’exploitation du gisement. L’investissement est désormais une priorité pour l’Algérie. Le partenariat y est privilégié. La question s’est exacerbée au point de devenir un objectif majeur depuis que le pays s’est engagé à se doter contre vents et marées d’une économie créatrice de richesses. Des mécanismes sont mis en place. L’Agence algérienne de promotion de l’investissement (Aapi) lancera à ce propos la « Bourse de partenariat » via sa plate-forme numérique pour faciliter les contacts entre les investisseurs algériens et étrangers et leur permettre de réaliser des projets conjoints. Le ministère de l’Énergie et des Mines et le Conseil national économique, social et environnemental (Cnese) décideront de leur côté, le 5 décembre dernier, de la création d’une commission conjointe chargée de contrôler et d’évaluer la mise en œuvre des mesures prises afin de développer l’activité minière. Le Crea se mobilise. Le terrain est en principe balisé...