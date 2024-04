L'hécatombe se banalise de plus en plus et le terrorisme routier ne semble plus inquiéter qui que ce soit. Qu'on en juge: les renversements d'autobus sont devenus presque quotidiens, avec un accident survenu dans la ville de Constantine, où 12 voyageurs ont été blessés, lundi dernier. La veille, un autre drame du même genre a été observé à Tamanrasset où on a dénombré 7 victimes et 15 blessés plus ou moins grièvement. Mardi, c'est encore un autobus qui, en se renversant, a entraîné des blessures à 21 passagers du côté de l'échangeur de l'hôpital Frantz Fanon, à Blida, sur l'axe de l'autoroute Est-Ouest. Le même jour, une jeune fille de 17 ans a été mortellement percutée par un camion fou dans la commune d'El Hamadna, à 30 km de Relizane. Et pour clore cette lamentable litanie, signalons juste que dimanche 8 personnes ont été elles aussi victimes du dérapage et du renversement d'un autobus dans la wilaya de Mila. Au total, selon la Protection civile dont les statistiques sont exhaustives car elles ne concordent pas toujours avec celles des services de la gendarmerie et de la police, il y a eu 36 décès et 1654 blessés dans 1319 accidents de la route survenus entre le 14 et le 20 avril derniers, le bilan le plus lourd ayant été enregistré près de Bouira où un drame a fait 3 morts et 53 blessés.

Faut-il rappeler sans cesse que parmi les causes principales de ces sinistres, on trouve le facteur humain, en premier lieu. Les conducteurs, qu'il s'agisse de véhicules légers ou lourds, sont la «principale cause» de ces accidents mortels qui deviennent si fréquents qu'ils finissent par relever de la fatalité pour ainsi dire banale. À la base de ces dérives, il y a, disent les services de gendarmerie, le non-respect du Code de la route, la majorité des drames résultant du comportement néfaste des chauffards qui multiplient l'excès de vitesse, le non-respect de la distanciation nécessaire entre les différents véhicules et dd'autres facteurs de risque tout aussi essentiels.

Les accidents provoqués par les piétons restent, de ce fait, minimes, même si on déplore dans les villes des comportements tout aussi répréhensibles. On pourrait s'attarder sur d'autres causes, pour ainsi dire «techniques» mais ce serait disserter en pure perte. Voilà plus de dix ans qu'il fut question du chronotachygraphe, un outil indispensable pour mieux contrôler les abus de certains conducteurs d'autobus et autres poids lourds. Un décret a paru, des appels d'offres furent lancés, puis...plus rien! Sinon des accidents et des accidents, quasiment chaque jour.