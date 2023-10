Le Niger a officiellement accepté l'offre de médiation algérienne pour trouver une solution politique à la crise qui sévit dans le pays. Cette annonce a été faite par le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger lors d'une notification reçue par le canal du Ministère nigérien des Affaires étrangères.n Selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères, cette acceptation de l'initiative algérienne est une étape cruciale dans la quête d'une résolution pacifique de la crise au Niger. Elle renforce l'option de la solution politique et ouvre la voie à la réunion des conditions nécessaires pour surmonter cette crise dans l'intérêt du Niger et de la région. Suite à cette notification, le Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, a donné des instructions au ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, pour se rendre à Niamey dans les plus brefs délais. L'objectif de sa visite est d'entamer des discussions préparatoires avec toutes les parties prenantes en vue de la mise en œuvre de l'initiative algérienne.

Cette décision marque un pas significatif vers une résolution pacifique de la crise au Niger, avec l'engagement de toutes les parties concernées à travailler ensemble sous la médiation de l'Algérie.