Le sport occupe une place de plus en plus cruciale dans l’éducation et la formation des jeunes en Algérie, offrant des avantages qui vont bien au-delà de l’exercice physique. Le 16 avril 2023, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné la préparation d’un véritable plan pour le sport scolaire afin d’ouvrir de nouvelles perspectives aux jeunes en tant que réservoir de talents sportifs. Le Président a ordonné, dans le même contexte, le recrutement de 12000 enseignants spécialisés diplômés pour encadrer le sport scolaire et la création d’une direction générale des sports scolaires au sein du ministère de l’Éducation nationale. Le Président a également chargé le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de redonner de la splendeur au sport universitaire en lançant des compétitions sportives collectives entre les universités et les résidences universitaires. Cette réintégration du sport dans les programmes éducatifs vise à renforcer le développement global des jeunes Algériens, tant sur le plan physique que sur le plan social, émotionnel et cognitif.

Au cœur des programmes scolaires

L’éducation physique et sportive est une composante essentielle du curriculum scolaire en Algérie. Les élèves sont encouragés à participer à des activités sportives dès un jeune âge. Les programmes visent à développer les compétences motrices, à promouvoir la santé et le bien-être, ainsi qu’à inculquer des valeurs telles que le fair-play, la discipline et le respect de l’Autre. Le sport offre aux jeunes algériens l’opportunité de développer des compétences essentielles pour leur développement personnel. Il favorise la confiance en soi, la persévérance, la gestion du stress et de l’échec, et encourage la prise de décision rapide. Ces compétences s’avèrent précieuses tout au long de leur vie, qu’ils poursuivent une carrière sportive ou qu’ils choisissent d’autres voies. L’intégration du sport dans l’éducation vise également à lutter contre les problèmes de santé liés à la sédentarité et à l’obésité chez les jeunes. Les programmes sportifs visent à sensibiliser les élèves aux avantages d’un mode de vie actif et à les encourager à adopter des habitudes de vie saines. Le sport joue un rôle crucial dans la création de liens sociaux et l’inclusion des jeunes issus de milieux divers. Les écoles et les clubs sportifs offrent, eux, des espaces où les jeunes peuvent interagir, se faire des amis et apprendre à travailler en équipe, quelles que soient leurs origines ethniques, sociales ou économiques. En outre, cela constitue un soutien important pour les élèves ayant des besoins spéciaux, car l’encadrement spécialisé possède les compétences nécessaires pour adapter les activités sportives à cette catégorie d’élèves. La Charte internationale de l’éducation physique, de l’activité physique et du sport de l’Unesco, en particulier son article 4, stipule que l’éducation physique doit être dispensée par des enseignants qualifiés à tous les niveaux d’enseignement.

Développer des talents sportifs

En réintégrant le sport dans l’éducation, l’Algérie identifie et développe également des talents sportifs précoces. Les jeunes athlètes prometteurs ont l’opportunité de recevoir une formation spécifique et de représenter leur pays dans des compétitions nationales et internationales. Malgré les avantages évidents de la réintégration du sport dans l’éducation, des défis subsistent. Le manque d’infrastructures sportives de qualité dans certaines régions peut entraver l’accès des jeunes au sport. Chose qui a poussé le ministère de l’Éducation à rechercher d’autres solutions après les directives du président de la République. La tutelle a relié les écoles primaires qui ne disposent pas d’installations sportives à des établissements éducatifs voisins qui en disposent. En sus, ses services ont coordonné avec des institutions relevant du ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que des collectivités locales et d’autres organismes publics, dans le but de réussir l’opération. Le recrutement de 12000 enseignants titulaires de diplômes universitaires dans la spécialité constitue un saut qualitatif et stratégique qui permettra de promouvoir l’éducation physique et sportive, faisant de l’école un réservoir de talents sportifs, d’autant plus que le président de la République a ordonné la création d’une direction générale des sports scolaires au ministère, qui permettra de gérer ce dossier sous tous ses aspects. Cette décision apportera un réel bénéfice aux élèves, car ils recevront l’éducation physique et sportive de la part d’enseignants spécialisés qui pourront détecter et développer leurs talents dès l’école primaire. Le rêve de nombreux diplômés d’instituts sportifs, qui ont maintenant la possibilité d’enseigner cette matière, s’est ainsi concrétisé, ouvrant la voie aux élèves de cette étape de l’éducation pour bénéficier des objectifs concrets.