Poursuivant une tendance haussière, qui se confirme lors du 4e trimestre de 2023, La production industrielle du secteur public national enregistre une hausse de +3,2% au quatrième trimestre 2023, situant la croissance moyenne annuelle à +5,0%. C'est du moins ce que révèle la dernière évaluation de l'ONS, précisant que «La plupart des secteurs ont appréciablement progressé durant ce quatrième trimestre 2023. En effet, après une croissance de +7,6% inscrite au trimestre précédent, le secteur de l'énergie continue dans la performance et affiche une nouvelle variation de + 5,8%». Une stabilité dans les paramètres de croissance, et une constance dans la concrétisation des programmes de développement, qui reflètent les effets des grands changements opérés durant les dernières années dans la stratégie de relance et de réforme.

À ce titre, cette évaluation trimestrielle renseigne sur la pertinence de révisions profondes opérées dans les modes de création, de financement et de gestion du domaine de l'investissement, à travers la promulgation de la nouvelle loi, mais également à travers l'application réelle des directives et des orientations économiques adoptées par les pouvoirs publics. Un travail colossal qui s'est étalé sur la période de mise en oeuvre relativement courte, du fait qu'en l'espace de trois années, les actions et les approches concrétisées, ont commencé à produire des résultats probants sur le terrain, exprimés par la relance de secteur stratégique tel que l'agroalimentaire, le textile, et les mines. Auxquels s'ajoutent, les résultats des exportations hors hydrocarbures qui demeurent dans un rythme de progression soutenu, en dépit de quelques reculs de conjoncture. Il faut dire que les indicateurs macroéconomique revenus au vert, annonce un regain considérable de l'attractivité et de la crédibilité de l'investissement en Algérie, et concourent à renforcer sa position sur l'échiquier économique régional et international. Autrement dit, tous les ingrédients sont réunis pour confirmer l'importance de la nouvelle dynamique et ses impacts sur la réalisation d'une transition économique efficiente, et en adéquation avec les évolutions des secteurs stratégiques. Un axe que l'enquête de l'ONS met en avant en précisant que l'évolution de la production industrielle par secteur d'activité permet de distinguer que « Le secteur de l'énergie s'est caractérisé par des hausses appréciables durant l'année 2023. Hormis, une baisse modérée de 0,2% accusée au deuxième trimestre de l'année, le reste s'est appréciablement amélioré en inscrivant des taux respectivement de +5,6%, +7,6% et +5,8% situant ainsi le taux moyen annuel à + 4,9%.» Dans le détail, le rapport indique qu' «En inscrivant un taux de 3,3%, les hydrocarbures poursuivent leur tendance haussière entamée dès le deuxième trimestre de l'année 2022.

Le secteur des mines et carrières affiche pour le quatrième trimestre consécutif des hausses appréciables, le taux affiché durant ce trimestre est de +9,9%. Dans les mêmes proportions, les industries agroalimentaires marquent une performance de +20,0%, une variation bien au-delà de celle observée à la même période de l'année précédente (+1,9%) et les industries des textiles un taux de +20,6%.