La direction de la Santé de la wilaya de Tizi Ouzou a organisé lundi une journée de sensibilisation sur la thématique du mode de vie pour une santé pour tous. Abritée par laMmaison de la culture Mouloud Mammeri située dans le centre de la ville des Genêts, cette manifestation a vu la participation des services de la wilaya à sa tête le wali, Djilali Doumi, les responsables du secteur de la santé ainsi que d'éminents spécialistes qui ont présenté des communications tournant sur le même thème.

Notons que la wilaya, à l'instar de tout le pays, organise une semaine, sous l'égide du ministère de la Santé pour la sensibilisation sur l'importance du mode de vie sur la santé des individus. Attendue entre les journées du 15 et du 21 avril, la semaine connaîtra un programme très riche. Des activités se tiendront à travers toutes les communes avec des conférences, des actions de sensibilisation avec la participation des personnels médicaux au sein des structures de santé locales. Une semaine pour sensibiliser les citoyens sur l'importance des gestes et des habitudes quotidiennes sur la santé de l'individu. L'occasion a ainsi été à l'annonce, par le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, de la réalisation de centre référence Mère-enfant dans toutes les wilayas. Un projet qui fait partie intégrante des priorités des plus hautes autorités du pays, a-t-il assuré, lors de l'ouverture, avant-hier lundi, de la semaine de prévention dans la wilaya de Boumerdèes. Cette semaine sera marquée par l'organisation de caravanes de sensibilisation qui sillonneront les villages, d'expositions, de conférences-débats et des campagnes de dépistage de plusieurs maladies à travers les centres de santé de proximité. Les actions de sensibilisation animées par tout le personnel médical dans toutes ses déclinaisons, médecins, infirmiers et autres, traiteront de toutes les thématiques inhérentes à la santé des populations. La Maison de la culture Mouloud Mammeri de la ville de Tizi-Ouzou est la première institution à entrer dans l'arène et elle sera massivement suivie au courant de la semaine en cours à travers toutes les communes.

Le thème est d'une très grande importance. Le mode de vie impacte grandement notre santé. Chose pour laquelle, on doit être très prudent dans l'adoption de nos réflexes quotidiens en ce qui concerne notamment l'alimentation. L'alimentation est en effet un facteur majeur de la santé des individus. C'est pourquoi, les gens doivent être sensibilisés sur la nature des aliments qu'ils consomment quotidiennement. La santé est très interconnectée avec la qualité de vie. Surveiller son alimentation n'est toutefois pas l'affaire du citoyen mais aussi des organismes concernés. Le contrôle de la qualité est une exigence absolue pour préserver la santé des citoyens. Et, c'est enfin, ce chapitre du contrôle des produits de consommation qui fait hélas défaut dans notre pays. Si les services concernés sont constamment au aguets dans les circuits commerciaux, il n'en est hélas pas de même dans le contrôle du traitement des produits agricoles. Les produits phytosanitaires utilisés ne sont pas suffisamment contrôlés d'où les quantités inconnues et incontrôlées de produits chimiques contenus dans les produits agricoles que nous consommons chaque jour.