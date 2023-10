Il y a quelques mois, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, était empreint d'inquiétude suite à la grave blessure d'Ismaël Bennacer, le pivot essentiel du milieu de terrain des Verts. La possible absence de Bennacer à la CAN 2023 constituait une préoccupation majeure pour le coach. Cependant, le retour de Sofiane Feghouli a apporté un certain soulagement à l'entraîneur, car le milieu de terrain des Verts dispose de joueurs talentueux capables de prendre la relève, tels que Bentaleb, Zerrouki, Zorgane et Boudaoui. Mais récemment, les Verts ont découvert un autre talent prometteur, prêt à renforcer la sélection nationale dans un avenir proche. Il s'agit de Yacine Adli, le milieu de terrain du Milan AC. Après une période difficile qui a failli le conduire à quitter le club cet été, le futur international algérien est en train de retrouver son meilleur niveau. Il a livré deux performances exceptionnelles, notamment lors du dernier match contre la Lazio, où il a été ovationné par les 70 000 spectateurs présents à San Siro. Son entraîneur lui a également adressé des éloges en déclarant: «Yacine grandit et il est devenu un titulaire. Il est l'un des 20 joueurs qui peuvent jouer chaque match.» Adli a été repositionné en tant que sentinelle, un rôle que privilégie Djamel Belmadi depuis la blessure de certains de ses joueurs clés. Malgré son poste de milieu offensif de formation, Adli a démontré qu'il pouvait être un atout précieux dans des rôles défensifs. Il a clairement affiché son désir de représenter l'Algérie sur la scène internationale, et il semble que cela se concrétisera très bientôt. Selon les informations disponibles, le joueur envisage sérieusement de changer de nationalité sportive pour arborer les couleurs nationales algériennes. Sa décision de jouer pour l'Algérie remonte à environ un an, mais il avait sollicité du sélectionneur national le temps nécessaire pour retrouver son meilleur niveau.

Adli représente un renfort de choix pour la sélection nationale, et la presse italienne ne manque pas de souligner son impact. Dans son édition récente, La Gazzetta dello Sport titrait: «Beau football et sourires: pourquoi San Siro est conquis par Adli.» Adli s'est révélé comme un joueur de qualité, apportant un style de jeu fluide et des idées novatrices à l'équipe de Milan. Sa précision d'exécution et sa capacité à lire le jeu défensif ne passent pas inaperçues.

Bien qu'il ait encore des progrès à faire pour devenir un titulaire indiscutable chez les Rossoneri, il a rapidement retrouvé ses jambes et son rythme après une longue attente.

Les Verts ont de bonnes raisons de se réjouir à l'idée d'accueillir Adli dans leurs rangs, et son potentiel ajoutera certainement de la valeur à l'Équipe nationale.