Le CR Belouizdad a connu un moment de déception, samedi, en enregistrant sa première défaite à domicile face à l'USMK sur un score de 3-2. Cette défaite a provoqué des remous au sein de l'équipe, en particulier en ce qui concerne la gestion des gardiens de but. L'entraîneur du CRB, Sven Vandenbroeck, a pris une décision audacieuse en faisant confiance à son gardien, Alexis Guendouz, pour ce match crucial. Cette décision a cependant suscité la colère de Raïs M'Bolhi, le gardien de but expérimenté qui a été écarté de la liste des 18 joueurs pour ce match. La relation entre M'Bolhi et Vandenbroeck semble être tendue depuis leur première prise de contact, et cette décision a certainement exacerbé les tensions déjà existantes. Il est important de noter que le deuxième gardien de l'équipe, Redouane Maâchou, avait joué la veille avec l'équipe de la réserve, et a été retenu pour le match des seniors. Pour M'Bolhi, qui n'a eu qu'une seule opportunité de jouer cette saison, cette décision a été un coup dur. Il s'attendait à une meilleure utilisation de son expérience pour revenir en Équipe nationale, en particulier avant la prochaine coupe d'Afrique des nations (CAN). Cependant, avec cette nouvelle exclusion de l'équipe, les chances de M'Bolhi de retrouver une place régulière dans l'Équipe nationale semblent de plus en plus minces. Il est compréhensible que M'Bolhi commence à regretter son choix de rester au CRB, espérant peut-être que cela lui offrirait une meilleure visibilité et une opportunité de se remettre en selle au niveau international. La situation actuelle semble compliquée pour M'Bolhi, et il devra peut-être envisager ses options à l'avenir pour continuer sa carrière de manière satisfaisante. En attendant, le CRB devra se concentrer sur la recherche de solutions pour revenir sur le chemin de la victoire dans le championnat.