L’Algérienne Houda Chaâbi a décroché la médaille d’or aux championnats d’Afrique de tir sportif actuellement en cours en Égypte, grâce à sa première place dans l’épreuve du 10 m, avec carabine à air comprimé, décrochée mardi après-midi, en même temps qu’une qualification aux prochains Jeux olympiques d’été, prévus en 2024 à Paris (France). Sur le podium, l’Algérienne a devancé deux Égyptiennes, à savoir : Rimès Khalil (argent) et Mya Majdi (bronze). Houda Chaâbi est la troisième Algérienne à se qualifier aux Olympiades parisiennes, après ses compatriotes Samir Bouchireb et Koceila Adoul, qui avaient décroché leurs billets un peu plus tôt dans la matinée. Bouchireb a décroché l’or dans l’épreuve du 10 m, avec pistolet à air comprimé, au moment où son compatriote Koceila s’était contenté du bronze, dans l’épreuve du tir à la carabine à air comprimé, également sur une distance de 10 m. Cette 16e édition des championnats d’Afrique de tir sportif (messieurs et dames) a drainé la participation de

250 athlètes représentant 15 pays. Outre l’Algérie et l’Égypte (pays hôte), les 13 autres nations engagées sont : l’Angola, le Ghana, le Kenya, la Libye, la Mauritanie, la Namibie, le Nigeria, Rwanda, le Sénégal, l’Afrique du Sud, le Soudan et la Tunisie.