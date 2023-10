Malgré sa brillante performance cette saison avec le club qatari d'Al-Gharafa, Yacine Brahimi n'a toujours pas réussi à convaincre Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'Équipe nationale algérienne, de le rappeler.

Brahimi n'a pas été convoqué en Équipe nationale depuis la coupe d'Afrique des nations au Cameroun, qui s'est déroulée en début d'année 2022. Il nourrissait l'espoir de revêtir à nouveau le maillot des «Fennecs» après sa brillante performance en championnat qatari, mais Belmadi en a décidé autrement. L'exclusion continue de Brahimi de l'Équipe nationale serait directement liée à des déclarations qu'il avait faites, il y a quelques mois. Il avait déclaré que la non-qualification de l'Équipe nationale algérienne pour la Coupe du monde au Qatar ne pouvait pas être attribuée uniquement à l'arbitre Gassama. Il avait refusé de porter l'entière responsabilité de l'élimination, soulignant que tout le monde était concerné.

Belmadi aurait interprété ces commentaires comme une critique personnelle à son encontre, ce qui a conduit Brahimi à être systématiquement exclu des stages de l'Équipe nationale, malgré sa grande forme physique et ses performances remarquables en championnat qatari.

Belmadi avait affirmé à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas de «liste noire» et que les meilleurs joueurs seraient convoqués quelle que soit la situation. Cependant, il semblerait que Belmadi ait changé d'avis, plaçant Yacine Brahimi dans la catégorie des joueurs indésirables. La question qui se pose désormais est de savoir si Djamel Belmadi a abandonné cette conviction et a placé Yacine Brahimi dans la liste des joueurs «maudits». Est-ce que le parcours international de Brahimi avec les Fennecs est terminé? Cela semble probable, surtout compte tenu des signes indiquant que Belmadi continuera à diriger l'Équipe nationale, à moins d'un échec majeur à la prochaine coupe d'Afrique des nations prévue en Côte d'Ivoire en début de l'année prochaine.

Il convient de rappeler que l'ancien joueur du Stade Rennais a inscrit 7 buts et délivré 2 passes décisives en 5 matchs disputés en Ligue du Qatar cette saison.