Djamel Belmadi a révélé une liste surprenante après son arrivée à Alger vendredi après-midi. En seulement quelques heures, le sélectionneur a annoncé les noms des 25 joueurs qui participeront au stage d'octobre, comprenant deux matchs amicaux contre le Cap-Vert et l'Égypte. Cette liste est marquée par des choix inattendus. La plus grande surprise est la sélection de Bachir Belloumi, fils de la légende Lakhdar Belloumi. Eu égard à sa première année en tant que professionnel avec Farense au Portugal, où il a déjà marqué deux buts et délivré deux passes décisives en sept matchs, le talent de ce jeune joueur n'a pas échappé au coach Belmadi. De plus, ce rassemblement voit la première apparition d'Amine Gouiri sous les couleurs de l'Algérie. Ayant récemment changé de nationalité sportive et affirmé son choix, l'attaquant du Stade Rennais est prêt à représenter son nouveau pays. Islam Slimani effectue un retour remarqué, tandis que Baghdad Bounedjah et Aymen Mahious ne font pas partie des plans du coach pour le moment. Le reste de la liste inclut des noms plutôt réguliers tels que Mahrez, Benrahma, Amoura et Bouanani, mais pas de retour pour Belaïli pour le moment. Au milieu de terrain, la composition ressemble en grande partie à celle du mois de septembre, avec le retour de Houssem Aouar, qui avait manqué le dernier stage en raison d'une blessure, et la présence continue de Sofiane Feghouli. La ligne défensive est toujours susceptible de connaître des ajustements, compte tenu du nombre de défenseurs disponibles. Les derniers matchs semblent indiquer que le sélectionneur préfère une défense à quatre, avec Aït Nouri à gauche, Atal à droite, et Bensebaïni et Mandi (ou Tougaï) au centre. Il est cependant à noter que malgré son annonce, Yasser Larouci ne participera pas à cette convocation.

En ce qui concerne les gardiens, Raïs M'Bolhi ne semble pas sur le point de faire son retour. Le gardien emblématique des Verts n'a pas encore accumulé suffisamment de temps de jeu avec le CR Belouizdad pour envisager un retour. De plus, le technicien semble pencher en faveur de la désignation de Mandrea comme gardien principal de l'équipe.