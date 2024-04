L'USM Alger s'est déplacée vendredi à bord d'un vol spécial affrété par la compagnie EgyptAir en direction de l'aéroport d'Oujda avant de rallier la ville de Berkane où elle devait jouer la rencontre retour des demi-finales de la coupe de la Confédération africaine de football, aujourd'hui, contre la RS Berkane locale.

Lésée par cette décision de la commission des compétitions qui lui a infligé match perdu sur tapis vert (3-0) dans l'affaire l'opposant au RS Berkane, l'équipe algéroise, a déposé, quelques heures avant son envol vers le Maroc, un recours auprès de l'instance du football africain. Seulement, sans surprise, la commission des recours de la CAF a rejeté cet appel introduit par l'USMA, confirmant donc la décision de la commission des compétitions. «Le Jury d'appel de la CAF s'est réuni, ce vendredi, pour délibérer sur l'appel de l'USMA d'Algérie après la décision de la Commission d'organisation des compétitions interclubs de la CAF et du système d'octroi des licences de club. La réunion fait suite à l'incident survenu lors de la demi-finale aller de la coupe de la Confédération CAF TotalEnergies entre l'USM Alger et la RS Berkane, initialement prévue le 21 avril 2024», peut-on lire d'emblée dans ce communiqué rendu public sur le site de la CAF.

L'instance du football africain affirme dans ce même communiqué que le Jury d'appel de la CAF a statué que «L'appel interjeté par l'USM Alger contre la décision de la Commission d'organisation des compétitions interclubs de la CAF en date du 24 avril 2024 est rejeté.» Cette commission de recours, précise aussi que «La décision de la Commission d'organisation des compétitions interclubs de la CAF et du système d'octroi de licences des clubs en date du 24 avril 2024 est confirmée.» Précisant aussi que «Toutes les autres requêtes ou demandes de réparation sont rejetées.»

Bien entendu, l'USM Alger ne restera, encore une fois, pas sans réagir contre cette décision inique de la commission d'appel de la CAF. En effet, les dirigeants du club algérois, soutenus par la Fédération algérienne de football, entameront une autre démarche au niveau du Tribunal arbitral du sport pour faire valoir leurs droits dans cette affaire de maillots. C'est donc désormais au TAS de Lausanne de statuer à propos de cette requête qui sera déposée en référé.

Hier, à l'heure où nous mettions sous presse, les responsables de l'USM Alger, avaient, lors de la réunion technique d'avant- match, clairement signifié aux officiels de la CAF qu'il était hors de question d'accepter de jouer cette rencontre retour avec le maillot présenté à Alger par la RS Berkane. C'est à dire que l'USMA refusera d'affronter Berkane avec ce maillot floqué de la carte géographique du Maroc annexant le territoire de la République arabe sahraouie démocratique.

Ainsi, les Rouge et Noir, campent sur leur position du match aller et vont aussi saisir le TAS pour présenter un dossier solide, capable de mettre toute la lumière sur ce qui se trame au niveau des instances de cette CAF, de plus en plus décriée par plusieurs fédérations du continent.

Les responsables de l'USMA doivent donc se reposer sur les articles 59 et 60 qui précisent: «Tout message de nature politique ou autre est interdit sur tous les articles d'équipement mentionnés dans ce chapitre... tout comme la publicité du sponsor, de même que tout message de nature politique ou autres sont interdits...» Ou encore la loi 4 qui précise que «l'équipement ne doit présenter aucun slogan, inscription ou image à caractère politique, religieux ou personnel. Les joueurs ne sont pas autorisés à exhiber des slogans, messages ou images à caractère politique».