Ce mardi, le nouveau Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football tiendra sa première réunion en présence du nouveau président, Walid Sadi, et de ses membres. Certaines Ligues ont également été invitées à assister à la réunion, ainsi que le directeur technique national, Mustapha Biskri, le vice-président de la commission d'arbitrage, Djamal Haimoudi, le directeur financier et l'auditeur juridique de la FAF, ainsi que le président de la chambre de résolution des litiges.

La première réunion du nouveau Bureau fédéral se déroulera en deux sessions, l'une le matin et l'autre l'après-midi. La session du matin commencera par l'installation officielle du nouveau Bureau fédéral, avec la présence de tous les membres. Elle débutera par un discours d'orientation du nouveau président, qui parlera de la manière dont ils travailleront à l'avenir et des dossiers urgents qui nécessitent une action rapide pour remettre les choses sur les rails. Le nouveau secrétaire général de la FAF, Nadir Bouznad, succédant à l'ancien secrétaire général Mounir Dibichi, sera également présent. Le président de la Ligue professionnelle, Abdelkrim Medouar, sera la première personnalité à être écoutée pour présenter un exposé sur son instance, qui a fait l'objet de nombreuses critiques de la part de Sadi, qui a affirmé dans sa première déclaration qu'il était «insatisfait» du travail de la Ligue professionnelle. Medouar abordera sans doute les nombreux problèmes qu'il a rencontrés, la saison dernière, notamment en ce qui concerne la programmation, les stages successifs de l'Équipe nationale locale dirigée par Madjid Bougherra avant le CHAN, ainsi que les tentatives de certains de reporter des matchs pour des raisons non légales et d'autres questions. Medouar semble prêt à expliquer ses visions au nouveau président, ainsi que d'autres sujets qu'il abordera devant le nouveau Bureau fédéral. Le président de la Ligue nationale de football amateur, Ali Malik, le président de la Ligue régionale de football, Noureddine Boulefat, le président de la Ligue nationale de football féminin, Kashi, et le président de la Ligue nationale de football en salle, Mohamed Salah Hachichi, parleront également de leurs problèmes, de leurs programmes futurs et des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Le nouveau président de la FAF a précisé dans toutes ses déclarations médiatiques que toutes les ligues doivent fonctionner selon le même modèle, que ce soit en termes d'organisation ou de numérisation. Le Bureau fédéral écoutera également le directeur technique national, Mustapha Biskri, sur lequel Walid Sadi a également exprimé son insatisfaction quant à son travail, tout comme la direction technique nationale, qui n'a pas rempli ses obligations. De même, la commission d'arbitrage, dont le vice-président, Haimoudi, exposera la situation de l'arbitrage algérien, qui est critiqué en interne et se distingue à l'étranger.

La session du matin se terminera par une présentation de la situation financière et de l'audit juridique par le directeur financier et l'auditeur juridique, ainsi que par le président de la chambre des litiges, afin de mettre les points sur les «i» avant le début de ce mandat, qui prendra fin en 2025. L'après-midi, les tâches seront réparties entre les membres du nouveau Bureau fédéral, et un comité d'urgence sera mis en place pour gérer les affaires importantes et sensibles auxquelles le Bureau fédéral sera confronté. De nombreuses décisions seront prises par le Bureau fédéral.