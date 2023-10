Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football a annoncé dans la soirée de mardi dernier, la suspension de la Ligue de football professionnel avec effet immédiat et la désignation de Mohamed Amine Mesloug pour gérer la transition. «En application des dispositions des articles 14.2 et 36.20 des statuts de la FAF, l'organe de direction de la Ligue de football professionnel est suspendu, avec effet immédiat, jusqu'à la prochaine assemblée générale, pour violation des lois et règlements en vigueur», indique la FAF dans un communiqué publié sur son site officiel. La décision a été prise lors de la première réunion du Bureau fédéral sous la présidence de Walid Sadi. Selon la même source, «la FAF se réserve le droit d'engager une procédure d'audit et de contrôle de gestion de la Ligue de football professionnel». La gestion de la compétition est rattachée directement à la FAF, un comité dirigé par Mohamed Amine Mesloug, membre du Bureau fédéral et désigné pour gérer la transition, conclut l'instance fédérale. Ce changement de leadership au sein de la LFP fait suite à des critiques formulées par Sadi concernant la gestion de l'instance par Medouar, même avant sa prise de fonction à la FAF. Sadi a exprimé son mécontentement concernant le manque de coordination entre la LFP et les présidents de clubs, soulignant que certaines équipes n'avaient pas encore pu enregistrer leurs nouveaux joueurs en début de championnat. Il a déclaré, lors de sa première apparition médiatique: «On parle d'un championnat professionnel et certains clubs n'ont pas encore pu enregistrer leurs nouveaux joueurs! Non, je ne suis guère satisfait de cette gestion. Je vais me concerter avec les membres de mon bureau et on va prendre les décisions qui s'imposent. Il n'est pas question de revenir en arrière.» Abdelkrim Medouar, en poste à la tête de la LFP depuis le 6 juin 2018, semble ainsi voir son mandat prendre fin de manière anticipée, suivant donc les traces de son prédécesseur Mahfoud Kerbadj. Il faut souligner que la LFP a eu du mal à résoudre les problèmes persistants du football national, notamment en ce qui concerne l'organisation d'un championnat compétitif et commercialisable. Les conflits internes, comme le célèbre conflit Medouar - Zerouati, ainsi que les querelles et les luttes intestines, ont fragilisé l'institution. La réunion du Bureau fédéral de la FAF a abouti à d'autres décisions, notamment des changements au niveau administratif et technique au sein de la fédération. Nadir Bouzenad aurait été nommé nouveau secrétaire général en remplacement de Mounir Debichi. De plus, des propositions pour améliorer le format des compétitions, notamment dans les divisions amateurs, devaient également être discutées. Outre les questions de gouvernance, la crise financière qui sévit à la FAF est l'une des principales préoccupations de Walid Sadi. Il aurait reçu des assurances des autorités politiques du pays quant à leur soutien pour aider l'instance à surmonter ses difficultés financières. La dette de la FAF est estimée à environ 40 millions de dollars (soit 500 milliards de centimes), ce qui a conduit le nouveau président à solliciter l'aide des autorités nationales pour résoudre cette situation préoccupante.

Les autres décisions du BF

Walid Sadi entame sa révolution. Des décisions importantes ont été prises lors de la première réunion du Bureau fédéral.

Arbitrage:

Le Bureau fédéral a désigné Ahmed Kharchi en qualité de président de la Commission fédérale d'arbitrage (CFA).

Il a par ailleurs désigné les cadres de la Direction technique nationale de l'arbitrage comme suit:

Mehdi Abid Charef: DTNA et responsable du département de la désignation.

Djamel Haimoudi: responsable du département de la formation et développement.

Mohamed Hadada: responsable du département évaluation et examens.

Collège technique national:

Le Bureau fédéral a procédé à la création du Collège technique national, présidé par le DTN, conformément aux dispositions des articles 30 et 31 du décret exécutif n°14-330 du 27 novembre 2014 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des Fédérations sportives nationales, ainsi que leur statut-type. Le DTN est chargé de préparer un exposé sur la mise en oeuvre de cette décision dès la prochaine session du Bureau fédéral et de proposer la tenue de la première date de réunion du Collège technique national, avant la fin du mois d'octobre 2023.

Commission nationale de résolution des litiges (CNRL):

Le Bureau fédéral a décidé de la dissolution de l'actuelle commission de règlement des litiges, et sa recomposition dans les meilleurs délais, selon les formes règlementaires requises. Maître Youcef Hamouda est désigné comme juriste unique pour prendre en charge les affaires en suspens, jusqu'à la recomposition de la chambre.

Situation des contentieux de la CNRL:

Le Bureau fédéral a ouvert un sérieux débat sur la situation financière critique, objet des contentieux soumis à la CNRL dont le montant global des dettes des clubs sportifs a atteint plus de 3 734 056 175,00 DA, ce qui a provoqué le blocage d'un grand nombre d'entre eux, qui se retrouvent, aujourd'hui, menacés de disparition, alors qu'ils constituaient de véritables viviers de jeunes talents. Les causes liées à cette situation étant connues, il convient, aujourd'hui, d'aller vers des solutions concrètes pour le règlement des contentieux en cours et la réhabilitation des clubs menacés de disparition et accorder les droits y afférents aux joueurs et entraîneurs créanciers, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. L'approche du Bureau fédéral vise l'accompagnement des clubs sportifs concernés, dans le strict respect des lois, des règlements et des procédures en vigueur, régissant le statut du joueur et les conditions de son transfert et de favoriser l'émergence d'une organisation des joueurs professionnels en vue d'une meilleure prise en charge de leurs intérêts.

Il a été convenu, à ce propos de:

a) Préparer une rencontre-débat, tripartite FAF, clubs de football et organisation des joueurs pour convenir d'une démarche commune, et des solutions durables dans l'intérêt du football national.

b) Inviter les clubs de football concernés à régler leurs contentieux ou du moins à signer des accords de conciliation ou échéancier de paiement avec les créanciers, ce qui permettrait, à court terme de lever les interdictions de recrutement. Comme deuxième étape un plan de réforme du statut du club professionnel et du contrat du joueur professionnel sera mis en oeuvre pour éviter à l'avenir ce genre de situation. Un groupe de travail sera mis en place rapidement pour se pencher sur cette question. La LFP est instruite à l'effet de dresser un bilan détaillé sur les avoirs des clubs de football en matière de droits TV et naming, ainsi que les états des paiements déjà effectués en faveur des joueurs créanciers. Le Bureau fédéral s'engage à accompagner les clubs de football, et les joueurs, pour le règlement définitif de ce problème, même si cela demande un temps pour son règlement, car il y va de l'intérêt du football national, d'où la nécessité d'un esprit responsable des parties prenantes.

Moralisation du football:

Le Bureau fédéral entend déployer de grand efforts pour moraliser le football national et renforcer son intégrité, c'est pourquoi une lutte implacable sera menée par la FAF contre la manipulation des matchs, la corruption, la drogue et le dopage dans le football. Un système d'alerte sera mis en place pour une mobilisation contre ces risques. Les lanceurs d'alerte peuvent en toute confidentialité signaler des faits qui portent atteinte à l'intégrité du football par courrier électronique intégrité[email protected]. Les courriers anonymes ne seront pas pris en considération. Le football doit revenir à ses nobles missions de renforcement de notre jeunesse.

Homologation des stades:

Le Bureau fédéral adressera une directive à l'ensemble des ligues de football pour geler les opérations d'homologation des stades, jusqu'à la constitution d'un organe fédéral en charge de cette mission en relation avec les autorités concernées.

Rencontre avec les présidents des clubs de la ligue Une:

Une réunion de coordination FAF/Clubs de la Ligue Une sera organisée le lundi 9 octobre 2023 à 10h00 au siège de la FAF.

Commissions statutaires:

Commission fédérale d'arbitrage: Ahmed Kharchi

Commission des finances: Djamil Ould Ammar

Commission juridique: Maître Redhwane Negadi

Commission médicale: Dr Djamel-Eddine Damerdji

Commission coupe d'Algérie: Lahcene Tombouktou

Commission football féminin: Maître Rafika Guellati

Commission Beach Soccer: Abdelkader Bouteiba

Karim Kaced est chargé du suivi

des Équipes nationales.

Rachid El Jakini est chargé de la coordination

avec les ligues de football.

Mourad Meziane est chargé du football

professionnel.

Alaa-Eddine Aïssani est chargé du football amateur