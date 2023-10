Mardi dernier, le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino, a tenu une réunion avec Walid Sadi, président de la Fédération algérienne de football (FAF). Cette rencontre tant attendue a eu lieu au siége de la FIFA à Zurich. Elle a donné lieu à une discussion approfondie sur les relations entre les deux organisations et sur les moyens de les renforcer à l'avenir. Infantino a exprimé ses félicitations à Sadi et a réaffirmé la volonté de la FIFA et de ses structures de soutenir les divers programmes de la FAF, en particulier ceux inclus dans la feuille de route de la nouvelle équipe fédérale.

En marge de ces entretiens, le président de la FAF, accompagné de Foued Makhlouf, a profité de l'occasion pour organiser des séances de travail avec plusieurs commissions, notamment celles traitant des clubs professionnels, de l'arbitrage, des groupements d'intérêts, des stratégies des associations, et celle chargée des programmes Forward. De plus, des discussions ont eu lieu avec le Département de développement dirigé par Arsène Wenger. Sadi, dans une déclaration au site de la FAF, a exprimé sa satisfaction quant à la visite et aux entretiens avec les responsables de la FIFA, laissant entrevoir un avenir prometteur. Cela concerne non seulement la qualité des relations avec l'instance mondiale du football, mais surtout la mise en oeuvre des projets inclus dans les programmes Forward (2.0 et 3.0) de la Fédération algérienne de football. Ces projets portent sur des domaines tels que la formation de l'encadrement, les centres de formation, le football féminin, ainsi que d'autres initiatives visant à promouvoir le football en Algérie. Après sa visite, la veille à Zurich, et sa rencontre avec le président de la FIFA, le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Walid Sadi s'est déplacé, hier, en direction d'Abidjan où il assistera, ce soir, à la cérémonie de tirage au sort de la 34e édition de la coupe d'Afrique des nations TotalEnergies - Côte d'Ivoire 2023 qui aura lieu au Parc des expositions de la capitale ivoirienne (19h00). Le président de la FAF est accompagné de Karim Kaced, membre du Bureau fédéral chargé des Équipes nationales et Brahim Belyacine, coordinateur des Équipes nationales. Deux autres activités sont prévues au programme de ce déplacement: l'atelier des équipes participantes et la visite de familiarisation. En plus de connaître les adversaires des Verts lors du 1er tour de la phase finale de la CAN, la délégation algérienne entamera d'ores et déjà les préparatifs de séjour de la sélection nationale en janvier 2024.