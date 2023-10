Djamel Belmadi, l'entraîneur de l'Équipe nationale d'Algérie, s'est rendu à Alger, hier, pour discuter de la préparation du prochain rassemblement de l'Équipe nationale, qui est prévu du 9 au 16 octobre. Au cours de ce rassemblement, les Fennecs affronteront le Cap-Vert à Constantine, jeudi 12 octobre, suivi d'un match contre l'Égypte aux Émirats arabes unis, lundi 16 octobre, dans un match qui promet d'être tendu.

En marge de ces rencontres amicales, Belmadi aura une réunion très attendue avec le nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF), Walid Sadi, aujourd'hui 7 octobre au Centre technique national de Sidi Moussa. Il s'agira de la première rencontre officielle entre les deux hommes. Walid Sadi a précisé qu'il profitera de cette occasion pour discuter du programme de l'Équipe nationale pour la fin de l'année et éventuellement au-delà.

«On aura l'occasion de tenir notre première réunion samedi, au cours de laquelle nous allons bien évidemment aborder, notamment le programme de l'Équipe nationale en vue des futures échéances», a-t-il dit. Un premier échange à distance «tendu» avait alimenté les rumeurs de relations difficiles entre les deux hommes. Suite au match nul 0-0 contre la Tanzanie le 7 septembre dernier, lors des dernières éliminatoires de la CAN 2023, Belmadi avait vivement critiqué les conditions de jeu, évoquant des problèmes tels que l'état du terrain et l'arbitrage. Ces critiques avaient été prises très au sérieux par Sadi, qui avait été élu quelques jours plus tard.

À peine deux jours après avoir pris ses fonctions, le nouveau président avait répondu directement aux préoccupations de Belmadi. Lors d'une interview sur la chaîne 1, le nouveau chef de la FAF avait tenu à rassurer le sélectionneur des Verts tout en lui mettant une certaine pression: «Compte tenu de la qualité de l'effectif, l'objectif est que l'équipe atteigne au moins les demi-finales de la CAN 2023.

La FAF fera tout son possible pour que Belmadi puisse travailler sereinement dans des conditions optimales, sans être perturbé par les problèmes logistiques habituels ou autres.» De bon augure avant leur première rencontre en personne. Une relation positive entre les deux hommes ne pourrait qu'être bénéfique pour le football algérien, d'autant plus que la CAN approche à grands pas.