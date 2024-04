L’édition 2024 du Championnat national de semi-marathon, Mada Abdelmadjid, se déroulera vendredi 26 avril courant, sur une distance réglementaire de 21,098 kilomètres, dans la wilaya de Tipaza, a appris l’APS mardi auprès des organisateurs. La compétition est ouverte uniquement aux seniors et aux moins de 20 ans (messieurs et dames). Le coup d’envoi des courses sera donné à 9h00, dans la ville de Bousmaïl, alors que l’arrivée est prévue devant le Complexe touristique CET de Tipaza, a-t-on détaillé de même source. «Les clubs auront le droit de participer avec autant d’athlètes qu’ils le souhaitent, par catégorie d’âge et par sexe, sauf que l’engagement dans les épreuves par équipes sera nominatif et le classement final sera établi sur la base des trois premiers classés», a-t-on encore précisé. Pour veiller au bon déroulement de la compétition, les organisateurs ont prévu des points de ravitaillement et de rafraîchissement tout au long du parcours, comme exigé par la réglementation. Les lauréats auront droit à des diplômes et des médailles en individuel, ainsi qu’à des coupes par équipes. Les seniors (messieurs et dames) auront même droit à des récompenses financières, allant jusqu’à 35 000 DA pour les vainqueurs. Le dernier délai pour confirmer les engagements a été fixé pour ce mardi.